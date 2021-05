Fintha-Nagy Ádám vásárolta meg a Rogán Antal feleségének falujában álló kastélyt

Rogán Antal új feleségének falujában, Dédestapolcsányon az a vállalkozó vásárolhatta meg a műemlék kastélyt, aki több V. kerületi ingatlanhoz is kedvezményes áron jutott hozzá Rogán Antal polgármestersége idején, írja a Magyar Narancs.

A műemléki státuszú dédestapolcsányi Serényi-kastélyra május 13-án jegyezték be a földhivatalban a Dunai Fedélzet Vagyonkezelő Zrt. (DF) tulajdonjogi kérelmét. Az ingatlan-bérbeadásra és szálláshely szolgáltatásra alapított céget egy éve jegyezték be az V. kerületben, ügyvezetője az a Moór Sándor, aki áprilisig volt tisztségviselője a szintén a belvárosban üzemelő Winestore Kft.-nek, aminek alapítója a belvárosi Le Roy éttermeket működtető Lefkovics György. Lefkovics 1997-ben alapította meg a Le Roy. Co. Kft.-t egy magánszeméllyel és azzal a Borzován Jánossal, aki 2000-2010 között a belvárosi önkormányzat legkedveltebb építési vállalkozója volt. A Magyar Narancs szerint a Le Roy. Co. Kft. közel két évig volt kizárólagos vevőjelöltje a kastélynak, majd lemondtak arról a Dunai Fedélzet javára.

Azt, hogy a kastélyvásárlás mögött valójában Fintha-Nagy Ádám áll, a Magyar Narancs megkeresésére közölte Moór Sándor.

„Az ingatlanvásárlás pénzügyi fedezetét a Dunai Fedélzet Zrt. végső tulajdonosa, Dr. Fintha-Nagy Ádám biztosította, a vásárláshoz sem bankhitel, sem pályázati forrást nem vett igénybe a vállalkozás” – mondta a Magyar Narancsnak a DF ügyvezető-tulajdonosa, de a vételárat nem árulta el, ahogy azt sem, hogy mi a céljuk a kastéllyal: „A Dunai Fedélzet Zrt.-nek jelenleg még nincs végleges üzleti elképzelése az ingatlan jövőbeni funkciójára, több lehetséges opciót vizsgálunk.”

A lap úgy tudja, a kastély felújítását hamarosan megkezdi egy szentendrei cég.