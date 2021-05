Így köszöntötték a fideszes pionírok az 58 éves Orbán Viktort

Hoppál Péter miniszteri biztos le sem tagadhatná, hogy civil foglakozására nézve karnagy: dalolva nyal a miniszterelnöknek, de ez a jelek szerint tudat alatt neki is feltűnt, hiszen a kettejük közös szelfije mellett néhány nyalóka képét posztolta ki a Facebookra az "Isten éltesse és áldja a magyarok miniszterelnökét!" szöveg mellett:

A lufik szimbolikájába nem merek belegondolni.

A Taxisok, Zöldségesek és Mesteremberek Titkos Szövetsége (TAZMETISZ) által felajánlott "Szia, uram!" különdíjat Vinnai Győző képviselő kapja a következő facebookos gratulációért:

"Kedves Miniszterelnök Úr! Születésnapodon Isten éltessen sokáig, sok erőt és egészséget kívánok az ország ügyeinek intézéséhez!"



A kaposvári fideszes képviselő, Gelencsér Attila gratulációjáért szintén megkapta a TAZMETISZ emléklapját, nem érdemtelenül:

A Szia, uram!-frakció legtépelődőbb tagja Bajkai István, aki a köszöntője szöveges részében annyira távolságtartó, hogy harmadik személyben emlegeti az ünnepeltet, úgyis mint

"Isten éltesse sokáig Miniszterelnökünket egészségben, boldogságban születésnapja alkalmából!"

hogy a képen már elhintse, hogy ő akkora ember, aki tegeződik a főnökével:

Kovács Sándor azzal tűnik ki a sziauramozók seregéből, hogy úgy ölel, mint senki, vagy egy besörözött punk:

Bayer Zsolt pedig azzal, hogy a sziauramozás mellé kirakott fotóval jelezte, ő olyan régen ismeri a Főnököt, amikor még fel sem találták a színes filmet:

A Rafkós Nyalós Különdíjat Tasó László képviselő kapja, aki egyfelől hétéves képet rakott ki az Ünnepeltről, de ezt azért bele is írta a szöveg végébe. Tasó verbálisan is erős, hiszen Walt Whitman-i áradású szabadversben tudta megfogalmazni, milyen érzés is egy ilyen Lény közelében lenni:



"Azonban egy időben egy korban egy életben együtt küzdeni jó emberekkel jó célokért minden nap ünnep, megtiszteltetés és dicsőség. "

A KDNP-s Aradszki András az unokájával fényképezkedő Orbán Viktor motívumát választotta köszöntőképnek, de kevesellte, hogy csak egy jókora magyar zászló lobog a képen, így pompás grafika formájában rárakott még egyet.



Aradszki ügyes trükkje, hogy a gratuláló poszt szövegében nem említi Orbán Viktort, így lehetséges, hogy az egész a kislánynak szól.



De a gratulációversenyt és a boldogozást ki nyerte volna más, mint Boldog István vádlott, ezzel a fotóval:

De ez csak egy kis ízelítő, ha jó gratulációt látsz, küldd el azt a szerk KUKAC 444.hu címre, és kiposztolom a legjobbakat.

(A cikk nem jött volna létre Haszán Zoltán állhatatos kutatómunkája nélkül.)