Mégsem szűkítik a járdákat Erzsébetvárosban parkolás miatt

Az önkormányzat vezetősége ma hatályon kívül helyezte azt a korábbi, Niedermüller Péter polgármester által aláírt határozatát, amely a Dohány, Wesselényi és Nefelejcs utcai parkolási rend megváltoztatásáról szólt. Ezekben az utcákban visszatérő probléma, hogy a hanyagul, szabálytalanul parkoló autók miatt a nagyméretű járművek (buszok, trolik) elakadnak és forgalmi akadályt képeznek.



A Dohány utca egy érintett szakasza. Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Május 28-án, Vitézy Dávid Facebook-posztjából derült ki, hogy az önkormányzat azt tervezte, szűkítik a járdák szélességét bizonyos utcákban, így az autók fél kerékkel parkolhattak volna rajtuk. Vitézy szerint viszont a túllógó autókat el kell szállítani a troli útjából, nem pedig parkolóvá alakítani az eleve szűk, budapestiek és turisták által is tömegesen használt belvárosi járdákat. „Az intézkedés tehát csak a szabálytalan autósokat védené a gyalogosok ellenében, hisz a szabályosan közlekedő autósok számára ugyanannyi parkolóhely maradna, mint eddig” - írta.



Az önkormányzat most további egyeztetéseket kezdeményez a témában, hogy a helyzetre a gyalogosok és az autósok számára is elfogadható, kompromisszumos megoldást találjanak. A lakóknak személyesen és online is lesz lehetőségük arra, hogy elmondják a témával kapcsolatos javaslataikat, feltegyék kérdéseiket. A végleges döntésig változatlan marad a parkolási rend az érintett utcákban.