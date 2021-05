Orbán a Karmelitában győzködte Wolfgang Sobotkát, hogy az osztrákok fogadják el a magyar védettségi igazolványt

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a Nemzeti Tanács elnökét, akivel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnökének tájékoztatása szerint arról tárgyaltak, hogy Magyarország kész kétoldalú megállapodást kötni Ausztriával a védettségi igazolásaink kölcsönös elismeréséről, mert az európai COVID-útlevél bevezetéséig még hosszú hetek lehetnek hátra.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Wolfgang Sobotkát, az osztrák törvényhozás, a Nemzeti Tanács elnökét a Karmelita kolostorban 2021. május 31-én Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán Viktor azt mondta, „Magyarországon az oltásoknak köszönhetően megkezdődhetett a korlátozások fokozatos enyhítése, és most már a legjobbak között vagyunk Európában az átoltottságot és a korlátozó intézkedések feloldását tekintve”, hozzátéve, hogy „örömmel látjuk, hogy Ausztria is fokozatosan visszatér a normális élethez, és ismét be lehet utazni az országba turisztikai céllal is”.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatásból nem derült ki, hogy Orbán és Sobotka végül mire jutottak.