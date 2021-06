18 millió fát ültetnek Glasgow-ban

A glasgow-i régió vezetése 18 millió fa ültetését jelentette be. A városvezetés ezt a vállalást a CoP26, az idei klímaügyi csúcstalálkozó elé időzítve tette: ősszel a skót városban fognak összegyűlni a világ vezetői, hogy a párizsi klímacsúcs után ismét áttekintsék, hogyan áll a klímavédelem ügye.

A most bejelentett projekt a tervezők reményei szerint 20 százalékkal növeli majd a városon belüli a fával borított területek arányát, és a tervek szerint a régióban lévő táj mintegy ötödére is őshonos fafajtákat ültetnek a következő évtized során.

Fotó: JOHN GUIDI/robertharding via AFP

A régió az egyik legcsapadékosabb területe az Egyesült Királyságnak, és az előrejelzések szerint a klímaváltozás következtében jóval hevesebb viharokra, hatalmas mennyiségű lezúduló csapadékra, illetve nyaranta persze súlyosabb hőhullámokra lehet itt számítani.

A Guardian összefoglalója szerint Skócia eddig elmaradt az erdőtelepítési programokban, de ezzel az ambiciózus programmal a glasgow-i régió most alaposan belehúzna. A városon belül cél az is, hogy növeljék a fás területek arányát a szegényebb negyedekben, valamint hogy városszerte több fa legyen mindenhol, hogy az árnyékuk enyhülést jelentsen a nyári hőséghullámok idején. De cél az erdős területek növelése is.

A program kezdeményezői azt várják ettől, hogy a sok új fa segíthet majd legalább tompítani a klímaváltozás egyes következményeit, például az áradásokat és földcsuszamlásokat, illetve a talajromlást, ami komolyan veszélyezteti az utak és vasútvonalak állapotát is. De emellett a biológiai sokszínűség megóvását, illetve a szén-dioxid további elnyerését is várják az új fáktól.