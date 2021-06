Eltávolítják a Bahart bódéját a balatonalmádi mólóról

Kepli Lajos, Balatonalmádi független polgármestere csütörtökön 8 képviselőtársával együtt „Életveszély, belépni tilos!” felirattal körbeszalagozott egy bódét a Balaton partján. A bódét a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) építette (és kivágott egy fát is), hogy jegypénztárt üzemeltessen, és csak egy nappal korábban adott be „településképi vélemény iránti kérelmet” az önkormányzathoz, amikor a bódé már elkészült.

Az egykori jobbikos parlamenti képviselő Kepli most a Facebookon közölte, hogy Kontrát Károly fideszes képviselő kezdeményezésére egyeztettek Guller Zoltánnal, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójával, Veigl Józseffel, a Bahart vezérigazgatójával, és megállapodtak abban, hogy:

A bódé a héten eltűnik a mólóról és a helyreállítás megtörténik. A jövő héten a hajóforgalom megindul. Nem lesz szennyvízátemelő berendezés. A kivágott fa pótlásra kerül.

„Az Önkormányzat által indított, a lakosság véleményét képviselő tiltakozó akció eredményre vezetett, nem csúfítja többé bódé a város egyik legszebb látképét a Szent Erzsébet ligetben” – írta Kepli, megköszönve Kontrátnak, hogy azonnal reagált.

A Bahartnak építési engedélyre is szüksége lett volna a kormányhivataltól, de a polgármester szerint nem is kértek. A fakivágást Kepli engedélyezte, de azt mondta, akkor sem volt szó bódéról, és csak pletykákból értesült arról is, hogy a Bahart Balatonalmádi partjainál emelné át a vitorláshajókból a szennyvizet a szennyvízhálózatba, amihez szintén építkezésre van szükség.

A Bahart többsége az állam tulajdona: a Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben szállt be, miután a 21 tulajdonos önkormányzat ingyen átadott közel 35 százaléknyi részvénycsomagot. Augusztusban egy 6,6 milliárd forintos tőkeemeléssel elérték, hogy az állam többségbe kerüljön, így a településeknek már nincs érdemi beleszólásuk a cég működésébe.