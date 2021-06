Kamu magánnyomozók zsaroltak egy férfit, aki rendszeresen csalta a feleségét

A Pécsi Járási Ügyészség zsarolás miatt emelt vádat egy nő és párja ellen, akik kétmillió forintot zsaroltak ki egy férfitől.

Az egyik zsaroló az egyik barátnőjétől megtudta, hogy annak egy házas férfival van viszonya, aki az ügyészség megfogalmazása szerint „rendszeresen anyagi támogatást is biztosított szeretőjének”. A zsaroló először irigykedni kezdett, majd amikor elújságolta a barátjának, elhatározták, hogy a férjet megzsarolják, illetve megakadályozzák, hogy a férfi továbbra is kapcsolatot tartson a barátnőjével.

A pár 2018 második felétől rendszeresen figyelemmel kísérte a férj és szeretője kapcsolatát a közösségi médián keresztül, adatokat szereztek be kapcsolatukról, illetve rendszeresen dokumentálták is a férfi megjelenését a nőnél. Emellett adatokat gyűjtöttek a férfi vagyoni helyzetéről is.

Ezután a nő egy kamu e-mailcímről felvette a kapcsolatot a férjjel, és megírta neki, hogy tudnak házasságon kívüli kapcsolatáról. Azt is beadták a férjnek, hogy a felesége bízta meg őket mint magánnyomozókat, de ha kifizet nekik kétmillió forintot, nem juttatják el a bizonyítékokat a feleségnek.