Ki tud nagyobb büntetést kapni Kövér Lászlótól?

COVID-21

Spanyol utcai fesztiválozók formálnak szívet a kezükkel, miután egy erkélyről vizet locsoltak rájuk Fotó: Matthias Oesterle/dpa Picture-Alliance/AFP

Napról napra jobbnál jobb hírek érkeznek a magyarországi járványhelyzetről. Hétfőn a koronavírus mindössze öt halálos áldozatát jelentették, ilyen alacsony számra tavaly szeptember óta nem volt példa.

5 147 000-en kaptak eddig legalább egy oltást, ha az eddigi tempón nem sikerül gyorsítani, talán nyár végére érhetjük el a 6 milliót, és a nyájimmunitáshoz tippelt minimum 70 százalékos átoltottság végképp a távoli jövőbe vész. Ezen a leggyorsabban a fiatalok beoltásával lehetne gyorsítani. Szerbiában most engedélyezték a 12 év felettiek oltását Pfizerrel, ha ezt Magyarország is meglépné, néhány százezerrel lehetne növelni az oltottak számát.

TURIZMUS JÁRVÁNY UTÁN

A larnacai reptér Cipruson 2021. májusában. Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

Könnyítene az Európai Bizottság az unión belüli utazási szabályokon, hogy ne kelljen megvárni az EU covid-igazolványainak elkészültét. A javaslataik szerint:



A tagországok teszt- és karanténkötelezettség nélkül engedélyeznék az olyan uniós állampolgárok beutazását, akik legalább 14 napja megkapták az összes előírt dózist egy, az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinából.

Szabadon utazhatnának azok, akik már felépültek a koronavírusból – ezt egy 180 napnál nem régebbi pozitív PCR-teszttel lehetne igazolni.

Felmentenék a karantén-kötelezettség alól azokat is, akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel vagy 48 órán belül végzett gyors antigénteszttel rendelkeznek.

A 6 év alatti gyerekeket nem kellene tesztelni, és rájuk sem vonatkozna karantén-kötelezettség.

A keleti vakcinával oltott magyar állampolgároknak ez így kis kényelmetlenséget jelentene, hiszen nekik muszáj lenne teszteltetniük – ráadásul pénzért, mivel ez Magyarországon nem ingyenes. A magyar politikusok továbbra is próbálnak kétoldalú megállapodásokat összehozni a világ legkülönbözőbb országaival a magyar állampolgárok szabad utazásáról, de ez pont az EU-s partnerekkel megy nehezen.

Nem mintha itthon olyan zökkenőmentesen mennének a dolgok. Hétfőn derült ki, hogy hiába a plasztikkártya és az app, aki a 10 nap múlva kezdődő Eb-meccsekre szeretne kilátogatni, az még egy karszalagot is kénytelen lesz kiváltani. De még mindig jobban járunk, mint a dél-amerikaiak, akik a járvány miatt lehet, hogy meg sem tudják rendezni saját kontinensviadalukat, a Copa Américát.

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ HULIGÁNOK

Az elsőfokú bíróság szerint nem lehet kizárni, hogy veszélyesek a társadalomra a Szijjártó Péter jachtozásán gúnyolódó kamaszok. A 18 év alatti momentumos aktivisták a külügyminiszter korrupciógyanús ügyére reagáltak tavaly, amikor stencillel és vízbázisú festékkel Lady MRD feliratot fújtak fel a minisztérium parkolójába.

Az alkotást akár a következő eső is lemoshatta volna, de helyette a Fővárosi Közterület-fenntartóval tüntették el. Az aszfalt maradandóan nem károsodott, a takarítás költsége bruttó 4500 forint volt, a bíróság mégis megalapozottnak látta a rongálás vádját.

Az ítélet szerint a négy fiatal akkor is rongálást követett el, ha eredetileg politikai véleménynyilvánítás volt a céljuk. A bíróság elismerte, hogy a véleménynyilvánítási jog alapvető szabadságjog, azonban a szöveges indoklás szerint „mindenkitől elvárható a mások tulajdonának tiszteletben tartása” és nem sikerült feltárni

„olyan körülményt, amely az eljárás alá vont személy cselekményének társadalomra veszélyességét kizárta volna.”

KILÁTÁSOK

Varga Mihály pénzügyminiszter Orbán Viktorral. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Jelentősen javította az OECD a Magyarországról szóló előrejelzését. Szerintük idén 4,6 százalékkal nőhet a magyar gazdaság, tehát 2021 végére már a 2019 végi szint 99,2 százalékán állhat a GDP-nk, 2022 első negyedévében pedig meg is haladhatja a válság előtti szintet.

Az OECD szerint a járvány harmadik hulláma nagyon súlyos halálozási adatokkal járt Magyarországon, viszont Európa egyik leggyorsabb oltási kampányának köszönhetően hamar megtörtént az újranyitás. Ezért a belső fogyasztás jócskán emelkedhet, illetve amikor más európai országokban is helyreáll a helyzet, ismét nőhet majd a kereslet a magyar áruk iránt.

Összehasonlításként: az amerikai gazdaság már 2021 június végére érheti el a válság előtti szintet, a német az év végén, az olasz és a brit GDP pedig csak a magyar után, 2022 közepén térhet vissza a 2019 végi szint fölé.

HÉTFŐI SHOW

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ahogy hétfőnként menetrendszerűen, ismét műsor volt a parlamentben, ahol a kampányra felpörgő ellenzéki pártok egymást túllicitálva igyekeztek bekerülni a hírekbe, és minél nagyobb büntetést kapni Kövér Lászlótól. Jelentősebb mozzanatok:

Ma egészen másfajta műsor lesz. A pedofiltörvény kapcsán megnézhetjük, ki tud a gyerekek elleni szexuális visszaélésekről szakszerűen és méltósággal beszélni a parlamentben. Az ellenzék egy része attól tart, hogy a kormány csapdát állított nekik.

PITI PÉNZEK

Fotó: OLIVIER HOSLET/AFP

Nem bírnak magukkal a finnugor politikusok. A rendőrség nyomoz a finn miniszterelnök után, aki a gyanú szerint a megengedettnél többet költött reggelire. Sanna Marin 300 euro helyett 850-et szánt a nap legfontosabb étkezésére.

Ennél nagyobb pályán mozgott Andrej Babis cseh kormányfő, aki most EU-s pénzek elsikkasztásáért felelhet, miután vádemelést javasolt ellene a rendőrség hétfőn Babis a kezdetektől fogva tagadja, hogy visszaélés történt volna, szerinte politikai kampányról van szó, amelynek célja eltávolítani őt a politikai életből.

RÁC NOSZTALGIA

A bezárt Rác fürdõ és hotel épülete a Tabánban 2020-ban. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Több mint 10 éve, még az Indexre írtam cikket arról a botrányról, hogy évek óta üresen áll a Rácfürdő épülete, aminek felújításához Budapest legjobb ezredfordulós kerthelyiségét, a Ráckertet is be kellett zárni. Ha akkor tudom, hogy 11 évvel később is ugyanez lesz a helyzet, írás helyett talán csak sírtam volna csendben.

Az eltelt több mint egy évtizedben többször is úgy tűnt, hogy látszik a fény az alagút végén, de az épülettel még akkor sem lett semmi, amikor az volt a pletyka, hogy Orbán Viktor rokonaié lett. Most ismét felcsillant a remény, hogy valami történjen az Erzsébet híd lábánál.

A Rác fürdőre és a mellé épített 67 szobás szállodára még márciusban hirdetett nyilvános árverést az ingatlanokat birtokló Rác Nosztalgia Kft. felszámolásával megbízott Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. A megismételt májusi árverésen a Budapest Gyógyfürdő és Hévízei (BGYH) Zrt. szerezte meg az ingatlant, ha az állam nem tesz keresztbe, ezzel a főváros tulajdonába kerülhet a fürdő. Amivel már csak kezdeni kellene valamit.

ÉS EGY MESEKÖNYV

Az első, szivárványcsaládokról szóló magyar nyelvű mesekönyv valójában egy aprócska, cserében vastag kartonpapírra nyomtatott lapozgató, aminek a teljes szövege nem tenne ki egy gépelt oldalnyit.

A minimálsztorik aranyosak és tudatosan hétköznapiak, a gyerekek pont úgy viselkednek bennük, mint a gyerekek, a háziállatokról és a szülőkről nem is beszélve. A könyvben természetesen nincs semmi botrányos, de még csak merész sem.