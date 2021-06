Lezárták Kanton egyes részeit az indiai variáns terjedése miatt

Repülőjáratokat töröltek és városrészeket zártak le Kantonban, Kuangtung tartomány székhelyén - írja a Guardian. Az intézkedéseket az indiai variáns felbukkanása és terjedése indokolja.

Kuangtung tartományban az elmúlt héten kevés, köztük tünetmentes esetet jelentettek, majd hirtelen megugrott a szám hétfőn, amikor 23 új megbetegedést regisztráltak. Kedden 11 újabb esetről számoltak be. A legtöbb fertőzést a tartomány székhelyén, Kantonban jegyezték fel. A hatóságok beszámolója szerint valamennyi esetben az indiai variánst azonosították, amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) épp most nevezett át Delta-variánssá.

A helyi vezetés szerint egyelőre kezelik a helyzetet, mindenesetre több száz járatot töröltek, és komplett utcákat zártak le, ahol a lakók nem hagyhatják el otthonaikat, csak háztartásonként naponta egy személy, aki a napi ügyeket intézi.

Vasárnap Kanton teljes, 15 milliós lakossága a városba szorult: nem hagyhatták el sem buszon, sem vonaton, sem a levegőben, csak ha az elmúlt 72 órában negatív lett a covid-tesztjük. Az éttermekben csak elvitelre lehet ételt kiszolgálni, az iskolák pedig átmenetileg visszaváltottak digitális távoktatásra.