Peking élesen elítélte az ausztrál és az új-zélandi miniszterelnök közös nyilatkozatát

Peking szerint Ausztrália és Új-Zéland miniszterelnökei felelőtlen megjegyzéseket tettek Kínával kapcsolatban. A viszony Kína és a két szigetország között már eddig is feszült volt, de a hétfői történések azt mutatják, hogy tud még tovább romlani a diplomáciai kapcsolat köztük.

Scott Morrison és Jacinda Ardern Fotó: JOE ALLISON/AFP

A két ország miniszterelnöke, Scott Morrison és Jacinda Ardern hétfőn közös nyilatkozatot adott ki, melyben elítélték a kínai destabilizációs törekvéseket a Dél-kínai-tengeren, és komoly aggodalmukat fejezték ki az ujgurok helyzete miatt Hszincsiang tartományban, illetve a hongkongi szabadságjogok csorbítása miatt.

Kína külügyminisztériuma válaszul közölte, hogy határozottan ellenzik a közös nyilatkozatban foglaltakat, és szerintük a két vezető jelentős mértékben beavatkozott Kína belügyeibe. A minisztérium szóvivője, Vang Venping szerint a két kormányfő alaptalan vádakat fogalmazott meg Kínával szemben, és komolyan megsértették a nemzetközi jogot, illetve a nemzetközi kapcsolatokat meghatározó alapvető normákat.

Közölte azt is, hogy Peking nem fog habozni a válaszlépéssel, és minden külső befolyásolási kísérletet el fognak hárítani.

Mint a Guardian írja, mind Ausztrália, mind Új-Zéland számára egyre nehezebb kérdés, hogy hogyan bánjanak Kínával: az ország egyrészt a legfőbb kereskedelmi partnerük, másrészt mindketten az Egyesült Államok szövetségesei, és Peking és Washington között egyre feszültebb a viszony.

Kína tavaly év elején fagyasztotta be a magasabb szintű kétoldali tárgyalásokat Ausztráliával, amikor a Morrison-kormány a koronavírus eredetét feltáró nemzetközi vizsgálatokat sürgetett, és Peking kereskedelmi szankciókat is elrendelt az országgal szemben. Ehhez képest Új-Zéland nemrég megújította kereskedelmi megállapodását Kínával, de a két ország vezetője most hangsúlyozta, hogy e különbségek ellenére is jelentősebb az, ami összeköti az álláspontjukat.