Sokkal több magyar utazott a járvány alatt a Maldív-szigetekre, mint előtte

Bár a kormány arra kérte az embereket, ha nem muszáj, ne utazzanak a járvány ideje alatt, a jótanácsot sokan nem fogadták meg. A magyarok valósággal elárasztották a Maldív-szigeteket, sokkal többen utaztak az egzotikus üdülőhelyre, mint a járvány előtt - írja a Szabad Európa.

A nem éppen olcsóságáról híres Maldív-szigeteket elsősorban a tehetősebbek keresték fel, és többször is megfordultak ott a fideszes politikusokat és kormányközeli üzletembereket szállító magángépek. (Idővel követhetetlenné is tették ezeket az adatokat.) Ahogy az várható volt, a járvány újra be is indult az országban. Pedig még Orbán Viktor is arra kérte a magyarokat, hogy „a veszélyes helyekre tervezett luxusvakációikat” a járvány miatt „most halasszák el”.

A Szabad Európa arról ír, a Maldív-szigeteket mostanában nem annyira a nyugati turisták, mint inkább a közelebb élő indiaiak és emirátusbeliek keresik fel. Rajtuk kívül lakosságarányosan például Oroszországból, Ukrajnából, Kazahsztánból vagy Svájcból özönlenek a turisták az országba. De a világ másik végén lévő Csehország, Magyarország, Románia vagy Ausztria is fenn van az arányosan legtöbb turistát küldő országok tízes listáján.

2021 első negyedévében csaknem ötezerszer lépett magyar állampolgár az ország területére, de nem mind érkeztek Magyarországról. Csak márciusban 1,6 ezer magyar ment nyaralni a Maldív-szigetekre.