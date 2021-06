Szijjártó: Magyarország mobil és taktikai óvóhelyek gyártásával izraeliek ezreinek a biztonságát fogja elősegíteni

Magyarország nemcsak szavakban áll ki Izrael mellett, hanem mobil és taktikai óvóhelyek gyártásával izraeliek ezreinek a biztonságát fogja elősegíteni – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Petach Tikván tartott sajtótájékoztatóján az egynapos izraeli látogatásán.

„Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít a magyar-izraeli együttműködésnek, s mi nem csak beszélünk erről, hanem teszünk is róla. Ma megállapodást ír alá egy izraeli védelmi ipari vállalat és egy magyar építőipari vállalat, ennek értelmében izraeli megrendelésre Magyarországon ezernél is több olyan speciális mobil és taktikai óvóhelyet fognak legyártani, melyeket aztán később, itt Izraelben fognak használni a rakétatámadásokkal szembeni védekezésben” – mondta Szijjártó.

„Valós tettekre is váltjuk mindazt, amit mondunk, és ahhoz is hozzá tudunk járulni, hogy izraeli emberek ezreinek, tízezreinek az élete biztonságba kerüljön rakétatámadás esetén” – mondta.

Mintha a Hamász egy NGO lenne

„Izraelt egy terrorszervezet támadta meg, rakéták ezreit lőtték ki izraeli városokra, kifejezetten sűrűn lakott helyekre, emberek ezreinek, 10 ezreinek, sőt 100 ezreinek életét veszélyeztették” – mondta Szijjártó a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász és Izrael közötti rakétaháborúról.

„Sajnáljuk, hogy a nemzetközi politikai szervezetekben nem jött létre közös álláspont ezen helyzet értékeléséről, sajnáljuk, hogy elvitatták azt a tényt, hogy Izraelt egy terrorszervezet támadta meg, sajnáljuk, hogy egyes nemzetközi szervezetek Izraelt és a Hamászt egy szinten akarták kezelni, mintha a Hamász egy NGO lenne, és sajnáljuk azt is, hogy a nemzetközi szervezetek nem beszéltek világosan arról, hogy Izraelnek igenis joga van az önvédelemhez” – mondta a miniszter, bírálva a gázai rakétatámadások nemzetközi visszhangját.

Az elmúlt hetekben nyíltan antiszemita tüntetések zajlottak nyugat-európai nagyvárosokban

„Magyarország az EU-ban és az ENSZ intézményeiben is több olyan álláspontot, közös nyilatkozatot, határozatot vétózott meg, amely álláspontok, nyilatkozatok rendkívül tisztességtelenek voltak” – emlékeztetett Szijjártó, aki szerint „abszolút elfogultan, Izrael-ellenesen közelítették meg a valós helyzetet”, és ezeket „az Izrael-ellenes álláspontokat mi eddig sem támogattuk és a jövőben sem fogjuk támogatni”.

„Itt, a Közel-Keleten békére van szükség, s a békéhez az Ábrahám-megállapodásokon keresztül vezethet az út. Vissza kell hozni az Ábrahám-megállapodások szellemiségét, melyek keretében Izrael több arab országgal is normalizálni tudta a kapcsolatát” – utalt a tavaly Donald Trump amerikai elnök segítségével megszületett közel-keleti egyezményekre.

„Azt szorgalmazzuk, hogy az EU és Izrael között is legyen szorosabb együttműködés, és sajnáljuk, hogy ez az álláspont most nem rendelkezik világos többséggel az Európai Unión belül” – mondta Szijjártó, aki szerint „Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiban az antiszemitizmus újra felütötte a fejét”. „Ezt már lehetett látni korábban, az illegális bevándorlási hullámok megindulásakor, most azonban, az elmúlt hetekben olyan nyíltan antiszemita tüntetések zajlottak nyugat-európai nagyvárosokban, amelyek egyértelmű, evidens és jogos aggodalmat keltettek európai emberek millióiban” – mondta.

Magyarország folyamatosan Izrael erős barátja

Gabi Askenázi izraeli külügyminiszter a repülőtéren üdvözölte Szijjártót, majd a tárgyalásaik után személyesen elkísérte Petach Tikvára, ahol megnézték egy rakétabecsapódás helyszínét. Askenázi közös sajtótájékoztatójukon utalt arra, hogy a magyar külügyminiszter nem először jár Izraelben, megköszönte a magyar kormány és a magyar nép határozott támogatását a Falak őrzője nevű, közelmúltban zajlott hadművelet idején.

Askenázi külön köszönetet mondott a nyílt, egyértelmű és erős kiállásért Izrael önvédelemhez való joga mellett, és hogy Magyarország elítélte a rakéták sűrűn lakott helyekről történő kilövését az izraeli civilek otthonai felé. „Magyarország folyamatosan Izrael erős barátja, mindig mellettünk áll, jelzi szolidaritását nemcsak a katonai hadművelet idején, hanem a nemzetközi diplomáciában, az ENSZ-ben is” – mondta Gabi Askenázi. (MTI)