Többé semmiben sem korlátozzák azokat Izraelben, akik nincsenek beoltva a koronavírus ellen

A járvány kitörése óta először szinte minden korlátozást feloldanak Izraelben - írja a Haaretz. Keddtől ugyanolyan jogai vannak azoknak is, akik nincsenek beoltva, mint azoknak, akik már megkapták a vakcinát. Ez azt jelenti, hogy mehetnek edzőterembe, étterembe, szállodába, koncertekre és mindenféle tömegrendezvényre is, nem kell igazolniuk védettségüket.

A járványügyi helyzet folyamatosan javul az országban, vasárnap 22360 tesztet végeztek, és csupán négy új esetet regisztráltak. Pillanatnyilag összesen 352 fertőzöttről tudnak, és csupán 49 ember fekszik kórházban súlyos állapotban a koronavírus okozta megbetegedés miatt. Eddig közel 5 és fél millió személy kapta meg az oltást Izraelben, közülük több mint 5 millió már a második dózist is megkapta, és több mint 830 ezer ember esett át a fertőzésen.

Vendégek egy jeruzsálemi étterem teraszán 2021. április 18-án. Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

A korlátozások feloldása ellenére továbbra is kötelező a maszk viselése zárt helyeken. A ki- és beutazás szabályai is szigorúak. Az egészségügyi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy felkerült a legkockázatosabb országok listájára Argentína és Oroszország - ezen a listán szerepel Ukrajna, Etiópia, Brazília, Dél-Afrika, India, Mexikó és Törökország is.

Ezekbe az országokba az izraeli állampolgárok beutazását is tiltják, eltekintve néhány különlegesen indokolt esettől. A beutazást még azok számára is csak egy bizottság engedélyezheti, akik átestek a betegségen vagy már megkapták az oltást. Azokat, akik a legkockázatosabb országokból lépnek be Izrael területére, karanténra kötelezik függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva vagy átestek-e a betegségen. Az izraeli vezetés annyira tart tőle, hogy külföldről hurcolják be a betegséget, hogy azt tervezik, elektromos karkötőt kell viselniük azoknak, akik kötelező karanténidejüket töltik az országban.

Az izraeli egészségügyi minisztérium óvatosan kezeli a 12-15 év közötti gyerekek oltását. Várhatóan a helyi operatív törzs kedden tárgyalja újra a témát. A Haaretz forrásai szerint ennek ellenére már meg is kezdték az előkészületeket a gyerekek oltására, ugyanakkor a tervek szerint inkább a szülőkre bízzák majd, beadatják-e a vakcinát a gyerekeiknek.