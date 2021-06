15 milliárd forintos osztalékot hozott a lélegeztetőgép-biznisz az egyik beszerző cég tulajdonosainak

Mint az ismert tény, a magyar kormány nagyon, de tényleg nagyon sok lélegeztetőgépet vett a koronavírus-járvány alatt, jóval többet, mint amennyihez egyáltalán lenne azt üzemeltetni képes szakember a magyar kórházakban. Ahogy a Direkt 36 írta annak idején, a magyar kormány 300 milliárd forintot költött, hogy vegyen 16 ezer lélegeztetőgépet, ráadásul ötször-tízszer olyan drágán, mint amennyiért más országok hozzájutottak a gépekhez. Azóta a gépek egy részét a kormány elajándékozta ide-oda, egy része pedig egy raktárban ül, a tárolásukért nagyjából havi 90 millió forintot kell fizetnie a kormánynak. Összességében tehát talán elmondható, hogy nem volt annyira jó biznisz ez a beszerzés. Legalábbis az adófizetőknek. Az Mfor.hu cikke alapján viszont

a lélegeztetőgépek vásárlásában közvetítő cégek elképesztően jól kerestek az üzleten, a legtöbb gép leszállítására szerződött cég például 216-szorosára növelte az árbevételét egyetlen év alatt.

Lélegeztetőgép működését ellenőrzi egy védőfelszerelést viselő ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított egyik osztályon az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben 2020. március 24-én Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A portál összeszedte, hogyan teljesítettek a pénzügyi beszámolóik szerint azok a cégek, amelyekkel a lélegeztetőgépek vásárlására szerződést kötött a kormány. A 22 cég közül 10 adta le a május végi határidőre a 2020-as éves jelentését. Köztük a Fourcardinal Tanácsadó Kft., amellyel a legnagyobb összegű szerződést kötötte a kormány, 1000 lélegeztető megvásárlásáért összesen 48,1 millió eurót fizetett a cégnek a külügy. A lélegeztetőgépes szerződésekről itt írtunk részletesebben.