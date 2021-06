A brexitért harcosan küzdő publánc-tulajdonos több EU-s bevándorló beengedését kéri a brit kormánytól

A brexitért sokat kampányoló publánc-tulajdonos, a JD Wetherspoon pubokat üzemeltető Tim Martin arra kérte a brit kormányt, hogy tegyenek többet az EU felől érkező bevándorlás felerősítéséért, mert nincs elég munkavállaló a vendéglátó szektorban.

Boris Johnson és Tim Martin 2019-ben Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Az Independent cikke szerint Martin nem egyszerűen brexitpárti volt, hanem azon belül is a keményvonalas táborba tartozott, azaz a közös, egységes piacot és a szabad mozgás lehetőségét is el akarta vetni. Most azonban arra kérte Boris Johnson miniszterelnököt, hogy fontoljon meg egy új, 'észszerűen liberális' vízumrendszert, aminek köszönhetően több külföldi munkavállaló jönne az országba.

Martin a Daily Telegraphnak beszélt arról, hogy az Egyesült Királyságban alacsony a születések száma, ezért egy észszerűen liberális bevándorlási rendszerre lenne szükség, amit a kormány szabályozna, és ami különbözne az EU-féle megoldástól. Szerinte az Egyesült Államok, Ausztrália és Szingapúr is sokat profitált évtizedeken át egy hasonló megközelítésből: a bevándorlás a demokráciával vegyítve ugyanis jól működik, tette hozzá.

A Wetherspoon elnöke korábban még arról beszélt, hogy ha az ország az EU-ba marad, az súlyos gazdasági következményekhez vezethet, és végítéletváróknak csúfolta azokat, akik arra próbáltak meg figyelmeztetni, hogy kára szenvedhet az országnak a brexitből. 2019-ben amellett is érvelt, hogy az ország és egyben a vállalkozása akkor sem járna rosszul, ha végül nem születne megállapodás a brit kormány és az EU között a kereskedelmi kérdésekről. Egyszer pedig 20 pennyvel csökkentette egyes italok árait a pubjában, felhívva arra a figyelmet, hogy a brexit után olcsóbb lesz az élet az országban.

Mint az Independent megjegyzi, a brexit mellett végül a járvány is nagyon megviselte a vendéglátósokat, és sok országhoz hasonlóan most azt tapasztalják, hogy nem találni munkaerőt az újranyitás után.

A vendéglátóhelyeket tömörítő egyik szakmai szövetség, az NTIA vezetője, Michael Kill szerint mind a brexit, mind a járvány betett a helyeknek, hiszen mindkét tényező felelős azért, amiért most nehezebb munkaerőt felvenni. Sokan a járvány alatt más munkakörökre váltottak, és közülük sokan nem térnek most vissza. És voltak bőven olyan európai munkavállalók is, akik nem térnek vissza a brexit után az országba.

A KPMG elemzése szerint a járvány előtt az uniós munkavállalók a vendéglátó szektor dolgozóinak 12-24 százalékát tették ki, és közülük sokan elhagyták az országot a járvány idején, most pedig csak jóval körülményesebben, vízumot igényelve, magukat költségekbe verve tudnának visszatérni. És ezt a jelek szerint sokan nem akarják megtenni. A Fitch elemzése szerint pedig a vendéglátó szektornak fel kell készülnie a béremelésekre, mert csak így lehet majd például EU-s munkavállalókat becsábítani a csúcsszezonokba.