A járvány egyenlőtlenségei

A JÁRVÁNY EGYENLŐTLENSÉGE

Végre megtudhattuk, mennyien haltak meg koronavírusban az ország különböző szegleteiben. Érthetetlen, de ezek az adatok alapesetben nem nyilvánosak, legfeljebb hónapokon át húzódó közérdekű adatkérésekkel hozzáférhetők.

A harmadik hullám legkeményebb hetei még mindig homályosak ebből a szempontból. Most csak azt tudhattuk meg, hogy a járvány kezdetétől idén március 4-ig mennyien haltak meg koronavírusban a magyarországi falvakban és városokban. Addig a napig 15 659 elhunytat regisztráltak, most már majdnem a duplájánál tartunk.

Az eddig nyilvánosságra került adatokból viszont látszik, hogy akárcsak a világ más országaiban, ahol készült ilyen összegzés, ott haltak meg a legtöbben a járványban, ahol alacsonyabb az egy főre eső személyi jövedelemadó.

A tíz legmagasabb halálozási aránnyal rendelkező járásból három Borsod megyében, három Bács-Kiskunban található, egy-egy pedig Hevesben, Veszprémben, Fejérben és Békésben.

A lista másik végén négy Pest megyei, három Győr-Moson-Sopron megyei járást találunk egy Hajdú-Bihar megyei, egy Veszprém megyei és egy Csongrád megyei mellett.

A borsodi szikszói járásban volt a legmagasabb a halálozási arány, közel 11 százalék.

A Győr-Moson-Sopron megyei kapuvári járásban ugyanez a 2 százalékot sem érte el.

A megyei jogú városokban (3,6 százalék) és a fővárosban (3,9 százalék) volt a legalacsonyabb a halálozási arány. A városokban (4 százalék), községekben (4,3 százalék) és nagyközségekben (4,4 százalék) ennél magasabb.

Lakosságarányosan a Veszprém megyei Szőcön volt a legmagasabb a halálozás az első két hullámban. Itt 436 lakosból 13-an vesztették életüket.

NAGYON PISZKOS ANYAGIAK

2,1 százalékkal csökkent a negyedéves magyar GDP a tavalyi első negyedévhez képest. Ez jobb eredmény, mint amire számított a KSH. 2020 utolsó három hónapjához képest pedig 2 százalékkal nőtt is a magyar gazdaság teljesítménye.

Az igazi növekedéseket viszont azok a NER-közeli cégek mutatták be, amelyek most tették nyilvánossá éves beszámolóikat:

Nagyot bukott viszont az a Mátrai Erőmű, amit 2019-ben vett meg a magyar állam Mészáros Lőrinctől. Az is rossz üzlet volt az adófizetőknek, akik most a tavalyi 42 milliárdos veszteséget is finanszírozhatják.

COVID-21

16 éves fiú oltást kap. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az operatív törzs néha közli, néha nem közli, hogy hányan regisztráltak eddig oltásra. Kedden közölték, így tudjuk, hogy 5 millió 236 ezren vannak, és a hivatalos számok szerint 91 százalékuk már kapott is legalább egy oltást. Két nap alatt mindössze 22 ezerrel nőtt a regisztráltak száma, pedig közben kiderült, hogy megjelent itthon is az indiai mutáns.

Jó hír, hogy hosszú hetek után írni tudott a Facebookjára Bányai Gábor fideszes képviselő, aki márciusban súlyosan kritikus állapotban került lélegeztetőgépre koronavírus-fertőzés miatt, majd a kiskunhalasi kórházból átszállították Szegedre, ahol műtüdőkezelést kapott. Az is, hogy a WHO hitelesítette a második kínai vakcinát, a Sinovacot, aminek sürgősségi felhasználása elsősorban a szegényebb országokon fog segíteni.

A legjobb hír viszont az, hogy a napokban két olyan tanulmány is megjelent, amiből arra lehet következtetni, hogy a védettség hosszú időre szól. Azok, akik átestek a fertőzésen, és később a védőoltást is megkapták, a jelek szerint évekre, vagy akár egész életükre biztosították magukat a SARS-CoV-2 újabb fertőzése ellen.

KAMPÁNY ÉS FUDAN

Mindenki abból főz a kampányra, amivel tud. A CÖF országjáró vándorkiállítást szervez a „Gyurcsány-terrorról”. Az ellenzéki összefogás pedig elindította hivatalos honlapját.

Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely viszont – nyugati mintát követve – úgy döntöttek, hogy Ujgur Mártírok útjának nevezik át a Fudan Egyetem melletti területet, de lesz Dalai Láma út, és Szabad Hongkong út. A hivatalos utcanévavatás ma lesz, szombatra pedig nagy Fudan-ellenes tüntetést szervez a környék egyik ellenzéki képviselőljelöltje, Jámbor András.

Nem véletlen, hogy az ellenzék ennyit foglalkozik a Fudannal. Egy friss felmérés szerint a magyarok 63 százaléka hallott a kínai egyetemmel kapcsolatos tervekről. Ez az arány viszonylag magasnak számít, amikor ilyen típusú politikai ügyek ismertségéről van szó. Úgy tűnik ez nem csak egy szűk értelmiségi kört foglalkoztat, hanem valóban a hazai politika egyik meghatározó ügye lett.

A válaszadók nagy többsége, 66 százaléka inkább elutasítja a beruházást, míg a támogatók aránya mindössze 27 százalék. Még a Fidesz szavazóinak harmada is ellenzi a Fudan Budapestre költözését.

KEVÉS TERROR

Megemlékezés a párizsi Bataclan koncertteremnél 2015. november 15-én, két nappal az elmúlt két évtized második legtöbb halálos áldozattal járó merényletsorozatának áldozatairól. Fotó: MIGUEL MEDINA

A terrorizmus 2001. szeptember 11. óta meghatározó témája a politikai közbeszédnek. Ez nagy hatással van a közvélemény percepciójára, ahogy az is, ahogy ezek a támadások a médiában megjelennek. Egy összesítés szerint azonban az EU a világ kevésbé terrorveszélyes térségei közé tartozik.

Az elmúlt két évtized terrortámadásaiban világszerte 315 982-en vesztették életüket. Az EU-ban ez idő alatt 901-en, ez az összes halott 0,3 százaléka. Közülük 828-an áldozatok, 73-an terroristák. A 73 terrorista közül 30-an öngyilkos merényletben vesztették életüket.

Mindössze tíz, stratégiai jellegű terrortámadásban vesztette életét az EU-ban elkövetett összes merénylet halálos áldozatainak 65 százaléka, és sebesült meg az összes sebesült áldozat 66 százaléka.

Az EU területén elkövetett terrortámadások 79,8 százalékának nem volt halálos vagy sebesült áldozata, ezek javarészt ún. szimbolikus terrortámadások voltak

LÁVA MINDENHOL

Így néz ki, amikor egy drónkamera belerepül az izlandi Fagradalsfjall vulkánba. Érdemes a teljes videót végignézni.

Egy másik vulkánkitörés miatt félmillió ember maradt ivóvíz nélkül a Kongói Demokratikus Köztársaságban

MINDJÁRT EB

Fotó: MLSZ

Június 11-én kezdődik az Eb, a magyar válogatott pedig 15-én játsza első meccsét a Puskás Arénában, Portugália ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden hirdette ki a tornán részt vevő válogatott keretet.

A legfontosabb hír, hogy nem nevezik Szoboszlai Dominiket. Az RB Leipzig játékosa 2021-ben még nem lépett pályára, sérüléséről ellentmondásos hírek érkeztek, ezek szerint viszont biztosan nincs olyan állapotban, hogy most pályára lépjen. Rossi kegyetlen dolognak nevezte, hogy a két legtehetségesebb játékost, Szoboszlai és Kalmár Zsolt is sérült.

A keret:

Kapusok: Gulácsi Péter (RB Leipzig), Dibusz Dénes és Bogdán Ádám (mindkettő Ferencváros)

Védők: Bolla Bendegúz (Fehérvár), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Fehérvár), Kecskés Ákos (FC Lugano), Lang Ádám (Omonia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce). Spandler Csaba (Puskás Akadémia)

Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd), Gazdag Dániel (Honvéd/Philadelphia Union), Holender Filip (Partizan Beograd), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Loic Nego (Fehérvár), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros)

Támadók: Hahn János (Paks), Nikolics Nemanja (Fehérvár), Sallai Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (MTK)

Kilencen vannak a keretben, akik öt éve is ott voltak. Akárhogy is nézzük, ez gyengébb keret, mint a 2016-os, a csoportunk viszont, a portugálok mellett a németekkel és a franciákkal, lényegesen nehezebb.