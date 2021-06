Eladó a washingtoni Trump hotel bérleti joga

A Washington Post információi szerint Donald Trump vállalata megbízott egy kereskedőt, hogy értékesítse a cég washingtoni szállodájának bérleti jogát. A Trump Organization korábban egyszer már megpróbálta értékesíteni a Pennsylvania Avenue-n lévő egykori postaépület bérleti jogát, de 2019-es terveiket keresztülhúzta a világjárvány, és mivel számos hotel épp csődbe ment vagy csak ideiglenesen bezárt, végül visszavonták a hirdetésüket.

Fotó: YASIN OZTURK/Anadolu Agency via AFP

A szálloda tulajdonjogát Trump cége a General Services Administration nevű kormányhivataltól bérli, és a lap információi szerint a szálló teljesítményét nagyon megviselte az elmúlt pár év: egyfelől persze a járvány, ami a világ számos szállodájának komoly visszaesést hozott, de mellette számított az is, hogy a Trump mint márkanév nem sokat erősödött Donald Trump viharos elnöki évei alatt, és ma már számos nagyvállalat és nemzetközi szereplő, illetve külföldi vendég se szívesen foglal szobákat Trumpról elnevezett hotelekben.

Ezt jelzi, hogy még a járvány előtt, amikor először meghirdették a bérleti jog értékesítését, a szálloda nagyjából félházzal ment csak. A most kiderült értékesítési kísérlet ráadásul az után történik, hogy kiderült, a New York-i ügyészség már bűnügyi eljárást tervez indítani Trump, illetve szervezete ellen, a Wall Street Journal pedig múlt héten arról írt, hogy a washingtoni szálloda is az egyik olyan ingatlanelem, mellyel kapcsolatban az ügyészség nyomozást folytat.

Ha értékesítenék a tulajdonjogot, akkor odalenne a Trump név az épületről. De kérdés, ki fog érte annyit fizetni, amennyit Trump vállalata szeretne: a Trump Organization becslései szerint mintegy 200 millió dollárt fektetettek a felújításokba, és ezt egy 170 millió dolláros Deutsche Bank-hitelből fedezték. Amikor legutóbb meghirdették a tulajdonjogot, akkor Trump fia, Eric Trump azt mondta, hogy 500 millió dollárért adnák el.

Kérdés persze az is, hogy ki lesz az a nagybefektető, aki szívesen köt üzletet a választások eredményét még mindig nem elfogadó, a Capitolium ostromáért felelős, mindenféle zűrös üzleti csalásokkal kapcsolatban vizsgált Trumppal.