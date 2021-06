Először fertőzött meg embert a madárinfluenza egy ritka törzse Kínában

Egy 41 éves kínai férfi az első ember, aki az orvostudomány tudomása szerint egy ritka madárinfluenza törzstől, a H10N3-tól fertőződött meg.

A BBC beszámolója szerint a kínai hatóságok nem közöltek részleteket azzal kapcsolatban, hogy a férfi hogyan fertőződött meg, de a feltételezések szerint a H10N3 törzs nem terjed könnyen emberről emberre.

A fotó csak illusztráció, fertőzött állatok után kutató malajziai állatorvosok szerepelnek rajta Fotó: TENGKU BAHAR/AFP

A Csiangszu tartományban élő férfit múlt héten diagnosztizálták, mostanra meggyógyult, és hamarosan elhagyhatja a kórházat. A madárinfluenzának számos törzsét ismerni, és nem példa nélküli, hogy a baromfikkal dolgozó emberek megfertőződjenek.

A pekingi székhelyű Nemzeti Egészségügyi Bizottság keddi közleménye szerint a férfi április végén került kórházba, egy hónappal később mutatták ki szervezetében a H10N3-at. A kontaktkutatás során más fertőzöttet nem találtak.

A szervezet közleménye szerint az eset egy egyszeri, baromfiról emberre történő vírusátvitel lehetett, és a vírus nagy léptékű emberi terjedésének esélye rendkívül alacsony. Kitértek arra is, hogy a H10N3 egy alacsony kórokozójú vírus, ezért nem számítanak arra sem, hogy a baromfik között nagyon elterjed majd.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleménye szerint jelenleg nem utal semmi arra, hogy történt volna emberről emberre történő fertőzés. A WHO szerint mindaddig, amíg a madárinfluenza jelen van a baromfik között, az emberek alkalomszerű megfertőződése nem jelent meglepetést. Ez is egy eleven figyelmeztetés azzal kapcsolatban, hogy az influenzajárvány fenyegetése folyamatosan jelen van.

A világban jelenleg is pusztít a madárinfluenza H5N8-as variánsa, ami miatt több százezer baromfit kellett már levágni Európában, köztük Magyarországon is. Februárban Oroszországból jelentették, hogy ez a variáns is megfertőzött egy embert.

2016 és 2017 között a H7N9-es törzs következtében világszerte 300 ember halt meg, de azóta kevés emberi fertőződést jelentettek.