Guardian: színes bőrű ember nem lehetett hivatalnok II. Erzsébet királynő udvarában

Márciusban komoly botrány tört ki, miután Meghan Markle és Harry brit herceg az Oprah Winfrey-nek adott interjújukban rasszizmussal vádolták meg a brit királyi családot. Az afroamerikai Markle elmondása szerint a királyi család tagjai azt mondták neki, hogy káros lenne a családnak, ha első gyermekük, Archie sötét bőrű lenne. A család persze határozottan visszautasította a vádakat, Harry bátyja, Vilmos herceg is kiállt a nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy „egyáltalán nem rasszista a családunk.” A Guardian viszont több mint 50 éves dokumentumokra hivatkozva azt írja, hogy ez nem volt mindig igaz a Buckingham-palota lakóira. A dokumentumok szerint például

a 60-as évek végén a királyi család komolyan lobbizott azért, hogy ne vonatkozzanak rá a faji megkülönböztetés elleni szabályok, a korona pénzügyeit intéző lord szerint ugyanis "nem volt szokás színes bőrű bevándorlókat hivatali pozícióba fölvenni" II. Erzsébet királynő udvarába. A brit nemzeti levéltárban feltárt dokumentumok szerint kiszolgáló személyzetként dolgozhattak bevándorlók és színes bőrűek a Buckingham-palotában, bár beszámolók szerint ez sem volt igazán jellemző sem a 60-as évek előtt, sem azután. Hivatali vagy vezetői beosztásba viszont nem kerülhetett olyan ember, aki nem fehér brit.

A brit parlament 1968-ban tervezett tárgyalni egy törvényt, amely először bevezette volna a faji és nemi megkülönböztetés tilalmát a munkahelyeken. Ennek részeként létrehoztak volna egy testületet, amely fogadta volna a faji megkülönböztetésről szóló panaszokat, hogy azokat némi elbírálás után a bíróságokhoz továbbítsa. A javaslatot benyújtó James Callaghan belügyminiszter úgy gondolta, nem kellene elkezdeni a javaslat vitáját addig, amíg nem egyeztettek Erzsébet királynő tanácsadóival. A brit jogalkotásban ugyanis van egy olyan kitétel, hogy a korona magánügyeit is érintő törvényt csak a "korona beleegyezésével" (Crown's consent) lehet meghozni.

A belügyminisztérium egyeztetett is Lord Tyronnal, a királyi család pénzügyeit intéző vezetővel, aki azt mondta, hogy az udvar csak akkor járul hozzá a törvény tárgyalásához, ha a királyi család ugyanolyan kivételeket kap a törvény alól, mint a külügyminisztérium, amely elutasíthatja olyanok jelentkezését, akik még kevesebb, mint 5 éve vándoroltak be az Egyesült Királyságba. Ezeken a tárgyalásokon mondta azt is, hogy a királyi családnál nem szokás szolgálói munkakörnél magasabb poszton színes bőrűeket, bevándorlókat vagy külföldieket alkalmazni.

Az elfogadott törvényben végül kivételes eljárást kapott a királyi család, a királynő háztartásából érkező panaszokat ugyanis a kivizsgáló testület a bíróság helyett a belügyminisztériumba küldte tovább. A 70-es években több másik törvényt is hoztak a munkahelyi faji és nemi megkülönböztetés ellen, amelyek mind kivételt tesznek a királyi udvarral. Ezek a törvények, a kivételekkel együtt ilyen vagy olyan formában még mindig érvényben vannak.

A Guardian megjegyzi, hogy ugyan nem tudni pontosan, meddig volt érvényben a "szokás", hogy színes bőrűek és bevándorlók nem dolgozhattak hivatali munkakörben, de idővel a helyzet megváltozott. Igaz, 1997-ben az udvar elismerte, hogy nem tartja be teljesen az esélyegyenlőségi ajánlásokat, és később is kritizálták a királyi családot, hogy nagyon kevés kisebbségit alkalmaz. A Buckingham-palota a lap megkeresésére most azt írta, hogy a királynő háztartásában minden szükséges előírást betartanak, és minden panaszt kivizsgálnak az erre megfelelő fórumokon.