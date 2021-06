Hajas Barnabás volt igazságügyi államtitkár a Kúria bírája lehet, pedig sosem volt ítélkező bíró

Áder János államfő az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára 2021. június 1-től bíróvá nevezte ki Hajas Barnabást – írta meg a Telex, ami úgy tudja, hogy Hajas a Kúriára érkezik, pedig ítélkező bíróként sosem tevékenykedett.

Hajas sokáig Trócsányi László volt igazságügyi miniszter kabinetfőnöke volt, de 2014-ben – miután kiderült, hogy az ő számítógépéről származhattak a képfájlok, amikkel a Magyar Nemzet támadást indított Székely László ombudsman ellen a józsefvárosi tűcsereprogram ügyében – lemondott. Varga Judit idején aztán visszakerült a minisztériumhoz, de márciusban lemondott az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárának címéről, a minisztérium szerint ezért: „Hajas Barnabás a két évre meghatározott feladatokat mintegy tíz hónap alatt elvégezte, új szakmai kihívásokat keres, ezért március 15-ével lemondott.”

Hajas Barnabás, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a PTE-ÁJK tanévnyitó tanácsülésén Pécsen 2020. szeptember 7-én. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A lap azt írja, az egykori ügyészségi vezetőből lett kúriaelnök, Varga Zs. András volt alkotmánybíró Polt Péter helyetteseként, sőt jobbkezeként vált ismertté, de ő sem volt ítélkező bíró korábban, miután viszont 2020 végén a Fidesz–KDNP a Kúria elnökévé választotta, a legfelsőbb bírói fórum átalakításába kezdett. A helyettese Patyi András lett.

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő azt írja: „A bíróságok bedarálása gőzerővel folyik és ez NAGYOBB BOTRÁNY A FUDAN EGYETEMNÉL IS. Százmilliárdos gumicsontokon rágódunk, amit a Fidesz bedob közénk kacagva, miközben a kormány most csendben elfoglalja a bíróságokat is, miután elfoglalta az ügyészséget és a médiát. Ne felejtsük: az alsóbb szintű bírói döntéseket a Kúria mindig felülírhatja. És ne feledjük: a választási csalásokról is a Kúria fog végül dönteni.”