Két hónapig előzetes letartóztatásban lesz a repülőgépről lerángatott orosz aktivista

Két hónapig előzetes letartóztatásban lesz Andrej Pivovarov, az orosz ellenzéki aktivista, akit hétfőn egy indulni készülő repülőről rángattak le az orosz hatóságok. A korábban Alekszej Navalnij kampányát is vezető, 40 éves aktivista ellen azért indult eljárás, mert még tavaly augusztusban arra szólította fel követőit a Facebookon, hogy támogassák a Nyílt Oroszország (OR) nevű szervezetet, amelynek ügyvezetőjeként dolgozott. És amelyet aztán az orosz állam a szélsőségesnek nyilvánítható szervezetek listájára sorolt.

Andrej Pivovarov 2020. július 1-én Moszkvában. Fotó: Kirill Kudrjavcev/AFP

Az orosz Nyomozó Bizottság szerint Pivovarov tavaly augusztusban egy külföldi, Oroszországban nemkívánatosnak minősített szervezet tagjaként agitációs jellegű anyagot tett közzé a szervezet támogatására. A Nyílt Oroszországot a börtönt is megjárt, Putyin-ellenes oligarcha, Mihail Hodorkovszkij alapította, Pivovarov pedig a szervezet ügyvezető igazgatója volt. Az OR idén május 27-én, nem sokkal a szélsőséges szervezetek közé sorolását lehetővé tevő módosítás elfogadása után meg is szűnt, mert a szervezet munkatársait ezután már csak azért is börtönbe zárhatnák, hogy ott dolgoznak, ahol. Négy nappal ezután szállt fel Pivovarov egy Szentpétervárról Varsóba tartó gépre. Pivovarov szerint valójában azért tartóztatták le, mert indulni akart az őszi parlamenti választáson. Az aktivistát a dél-oroszországi Krasznodarba szállították. Ügyvédje szerint a hatóságoknak értesíteniük kellett volna ügyfelét arról, hogy eljárás indult ellene. Arra a kérdésre viszont, hogy milyen módon próbálták értesíteni Pivovarovot, mielőtt leszedték az indulásra kész repülőről, az ügyész azt mondta, hogy a sajtó jelenlétében nem válaszol.

Pivovarov pár héten belül már a második ellenzéki, akit repülőgépről ráncigál le a kormány, amely ellen küzd. Igaz, Putyinéknak nem kellett terroristák módjára eltéríteniük a gépet, mint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek, hogy őrizetbe vegye Raman Prataszevics ellenzéki aktivistát és újságírót. Az EU élesen bírálta Moszkvát Pivovarov őrizetbe vétele miatt, és a férfi azonnali szabadon bocsátásra szólított fel. (Telex.hu)