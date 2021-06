Szijjártó-Nagy Szilvia cége 300 milliós profittal zárta az első teljes üzleti évét

A héten kiderült, hogy Rákay Philip „tanácsadó cége” 540 millió forintos forgalommal és 392 millió forintos profittal zárt tavaly, tehát a jelek szerint a cég teljesen üres honlapja sem tántorította el a megrendelőket, illetve Sarka Kata és Rogán Cecília egyik cége, a Top News Hungary Kft. tavaly 679,8 millió forintos forgalmat bonyolított, adózott eredményük 571,4 millió forint, azaz a forgalom több mint 84 százaléka profittá vált.

A 24.hu pedig azt is megírta, hogy a külügyminiszter feleségének, Szijjártó-Nagy Szilviának az Interior Design Kft. nevű, belsőépítészeti bizniszben utazó – luxusautót lízingelő – cége nem üzemelő honlappal is 1 milliárd 318 millió forintos nettó árbevétellel és 294,2 millió forint adózott eredménnyel zárta az első teljes évét. Szijjártó-Nagy Szilvia – aki tavaly nyáron ott volt az egész családdal Szíjj László luxusjachtján az Adrián – szinte az egész nyereséget, 285 millió forintot osztalékként ki is vette a cégből.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője a Facebookon ezek miatt azt írta:

„Rogán Cecília félmilliárd, Rákay Philip 200 millió, Szijjártó Péter felesége pedig 285 millió forinttal jutalmazta meg magát saját cége tavalyi bevételeiből. Ezek Orbán Viktor bérből és fizetésből élő barátai, akiket nagyon megviselt a válság.”

Ezzel arra utalt, hogy Orbán Viktor a múlt héten a Kossuth Rádióban azt mondta: „Azért megviselt bennünket. Nem csak a vállalkozásokat, hanem bennünket, munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk, én is közéjük tartozom.”