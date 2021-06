Tehénnel, rizzsel, ingyen fuvarral motiválják a filippinókat, hogy oltassák be magukat

Kreatív módszerekkel álltak elő fülöp-szigeteki polgármesterek, hogy rábírják a lakosokat, oltassák be magukat a koronavírus ellen. Egy Manilától nem túl távoli faluban szeptembertől minden hónapban kisorsolnának egy tehenet. Máshol hetente 25 kiló rizst adnának oda valakinek, aki már megkapta a vakcinát.

Van olyan város, ahol ingyen fuvart biztosítanak motoros riskákkal, hogy azok is eljussanak az oltópontra, akiknek másképp nem lenne rá lehetőségek. Egy kisvárosban egyenesen úgy döntött a polgármester, decemberben kisorsol egy telket, rajta házzal, azok közt, akik beoltatták magukat.

Fotó: TED ALJIBE/AFP

Egy gazdag vállalkozó, aki egyben politikus is, szintén felajánlott egy ingatlant, plusz két motort, és több mint ezer dollár értékű ajándékcsomagot. Az éttermek is beszálltak a kampányba, többek közt a McDonald's is kedvezményt kínál az oltottaknak.

Mindez persze semmi az amerikai vakcinalottóhoz képest, amin egymillió dollárt lehet nyerni egyetlen szúrás után.

A Fülöp-szigeteken egyelőre csak az egészségügyben dolgozókat, az időseket és az alapbetegségeik miatt veszélyeztetett embereket tudták beoltani. A következő három hónapban viszont 30 millió adag vakcina érkezik az országba, így sorra kerülhetnek a vendégmunkások, a vendéglátósok, a bolti dolgozók, az újságírók és a szegények is. Utóbbiak különösen bizonytalanok az oltással kapcsolatban. (The Straits Times)