Trump engedélyezte, Biden felfüggeszti az olajkitermelést az utolsó sarkköri vadrezervátumban

Felfüggesztette az olajkitermelést Joe Biden amerikai elnök az alaszkai Arktisz Nemzeti Vadállat-rezervátumban (ANWR). Elődje, Donald Trump elnöksége utolsó hónapjaiban adta áldását az olajfúrásra az érintetlen vadonban, ami többek közt jegesmedvéknek és a Grant karibuknak is otthont ad.

A kormány most részletesen megvizsgálja, milyen hatással lenne a környezetre a kitermelés, és ellenőrzi azt is, jogilag rendben volt-e a Trump-féle engedélyezés, írja a New York Times.

Karibuk Fotó: Image Source via AFP

A környezetvédők üdvözölték a döntést, viszont kritizálták Bident, amiért az utóbbi hónapokban az ország más pontjain szemet hunyt a kitermelés megkezdése fölött. Alaszkai republikánus politikusok a gazdasági haszon miatt aggódnak.

A Nemzetközi Energia Ügynökség a múlt hónapban figyelmeztetett, hogy a világ vezetőinek nem szabad engedélyezniük a fosszilis energiahordozók további termelését, különben két Celsius-fokkal is melegebb lesz az iparosodás előtti időkhöz képest, ami beláthatatlan következményekkel járna. A WWF friss jelentése éppen arról szól, hogy már másfél fokos felmelegedés is eltüntetne bizonyos kulcsfontosságú állatfajokat. Már meghaladtuk az 1 fokos emelkedést.