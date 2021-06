315 milliárd dolláros profit után egyetlen cent társasági adót sem fizetett a Microsoft ír leányvállalata

Közel 315 milliárd dolláros profitja volt tavaly a Microsoft ír leányvállalatának, de a cég nem fizetett ezután egy fillérnyi társasági adót sem, mivel adózási szempontból Bermuda szigetére van bejegyezve, írja a Guardian.

A vállalatnak egyetlenegy bejelentett munkavállalója sincs, mégis akkora árbevétele volt, mint az ír GDP háromnegyede. A Microsoft Round Island One nevű vállalat a Microsoft szoftverek után fizetendő licenszdíjakat kezeli az egész világon. A leányvállalat székhelye Dublinban van, a vezetőkön kívül nincs munkavállalója, és Bermuda szigetén fizetnek adót. Vagy hát fizetnének, de ott meg pont nem kell társasági adót fizetnie a vállalatoknak.

Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES/dpa Picture-Alliance via AFP

A Microsoft eredményeivel kapcsolatos hírek pont azon a héten jelentek meg, amikor arról szóltak a hírek, hogy a világ jelentősebb országainak vezetői megállapodhatnak a multinacionális óriásvállalatok adóelkerülési praktikái elleni fellépésről.

Az adócsalások és trükközések ellen küzdő szervezetek a Guardian beszámolója szerint minden képzeletet felülmúlónak nevezték, ahogy a Microsoft Írország hathatós segítségével eljár. A Microsoft és az ír leányvállalat kapcsolatát korábban már az amerikai szenátus is vizsgálta.

A vállalat szóvivője most annyit közölt, hogy a Microsoft 35 éve van jelen Írországban, sokat fektettek is be, munkavállalóik vannak és adót is fizetnek. Ugyanakkor a vállalat szervezeti és adóstruktúrája a cég globális üzleti összetettségét tükrözi. De mindenhol betartják a helyi törvényeket, tették még hozzá.

Paul Monaghan, a tisztább adózási viszonyokért küzdő Fair Tax Foundation vezetője szerint annak ellenére nem fizetett a Microsoft egyetlen cent adót sem Írországban, hogy közben a részvényeseknek kifizetettek 55 milliárd dollárnyi osztalékot.

Nemrég derült ki, hogy bár rekordbevételt hozott össze, de egy cent társasági adót sem fizetett Európában az Amazon.