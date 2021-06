Az oltás típusa és az időpontja is bekerül hamarosan a védettségi igazolvány digitális változatába

Jövő héttől az újságírók személyesen vehetnek részt a Kormányinfón - ezzel a jó hírrel kezdte az egyelőre online tájékoztatóját Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, mielőtt rátértek arra, hogy „véglegesen sikerült letörni a járvány harmadik hullámát”.

Átoltottság

Ennek kapcsán Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy 433 ezer regisztrált nem oltatta még be magát, de jelentős részüknek van védettségi igazolványa, mert olyanokról van szó, akik átestek a betegségen. Gulyás azt ajánlotta, hogy ettől függetlenül oltassák be magukat ők is. A társadalmi immunitás közelében vagyunk, 60-65 százalék lehet a védettség aránya a miniszter szerint.

„Ha az egész társadalom be lett volna oltva, mindössze 900-an haltak volna meg a járvány alatt”

- mondta annak kapcsán, hogy az átoltottak között milyen arányban fordult elő megbetegedés. Az adatokat is ismertette. Eszerint a 3,7 millió második oltást kapott személyből 8193 ember betegedett meg és 524- en haltak meg 7 napon belül.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Uniós zöldkártya

A közös, az egész Európai Unióra érvényes védettségi igazolvány kapcsán Gulyás elmondta, hogy egyelőre nem ismertek a végrehajtás szabályai, de

június 15-ig a magyar igazolvány digitális változata, amelyet bárki láthat, ha a kártya QR kódját beolvassa, tartalmazni fogja az oltás típusát és az időpontját, így már megfelel majd az uniós igazolvány követelményeinek. Így Gulyás szerint technikai akadálya nem lesz annak, hogy a magyar igazolvány digitális változata alkalmas legyen az uniós zöldkártya kiváltására.

Európai Ügyészség

A héten felállt Európai Ügyészség kapcsán Gulyás Gergely azt mondta, nem csupán a tagállami szuverenitást sérti a kormány álláspontja szerint annak működése, de a vezető személye önmagában is akadálya Magyarország csatlakozásának.

Laura Kövesi - AFP PHOTO DANIEL MIHAILESCU

Laura Kövesi Gulyás szerint koncepciós eljárásokat folytatott magyar képviselők ellen, magyarellenesség jellemezte a tevékenységét, ezért az ő kinevezése önmagában megcáfol bármilyen együttműködést.



Humorérzék

„Gyermekded, de legalább vicces” - reagált Baranyi Krisztina, IX. kerületi polgármester és a Főváros tegnapi akciójára, amikor négy, a kínai államhatalom áldozatainak emléket állító utcaneveket avattak fel a Fudan Egyetem beruházásának közelében. Mi is ott voltunk:



Honvéd Vezérkar

„Semmilyen gyors, vagy rendkívüli váltás nincs” - jelentette ki a miniszter annak kapcsán, hogy előbb szokatlan körülmények között távozott Korom Ferenc, a magyar hadsereg parancsnoka, majd a helyettese is. Korom maga kérte a felmentését, Böröndi Gábor pedig diplomáciai feladatot kapott a NATO brüsszeli központjában - tájékoztatott Gulyás.

Mátrai Erőmű

Azt is megkérdezték Gulyástól, hogy mennyire érte meg a Mátrai Erőmű megvásárlása annak tükrében, hogy tavaly 42,7 milliárd forint veszteséget termelt. A miniszter szerint amellett, hogy megvédték az ott dolgozók munkahelyeit,

az áramellátás biztonsága miatt sem volt alternatívája annak, hogy az állam megvegye az erőművet. A magyar állam 2019 végén vette meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinc alapkezelőjétől. Az csak később derült ki, hogy a magyar állam hatalmasat bukott, Mészáros Lőrinc és cseh partnerei pedig jót kerestek rajta.

Mészáros Lőrinc és üzleti köre 2018 tavaszán szerezte meg az erőmű 73 százalékát 5,9 milliárd forintért. De a magyar államnak ekkoriban valamiért nem kellett ennyiért, majd nem sokkal később már 17,4 milliárdért vehették meg Mészároséktól úgy, hogy addigra a tulajdonosok minden tartalékot kivettek belőle.

Cikkünk hamarosan frissül.