Két missziót tervez a Vénuszra a NASA

Két új tudományos missziót jelentett be szerdán az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA a Vénusz tanulmányozására.

A 2028-ban és 2030-ban útnak induló küldetések célja a szomszédos bolygó földtani tanulmányozása és légkörének megfigyelése. Az amerikai űrügynökség DAVINCI+ missziója fogja kutatni, hogy hogyan alakult ki a bolygó sűrű atmoszférája. A VERITAS névre keresztelt program pedig azt vizsgálja majd, miért alakult merőben más geológiai összetételű bolygó a Föld szomszédságában.

A DAVINCI+ várhatóan az első nagy felbontású képeket is elkészíti majd a Vénuszon, és azokról a tesserának nevezett, deformált képződményekről is készít majd felvételeket, amelyek arra engedik következtetni a kutatókat, hogy a Vénuszon is kialakulhatott tektonikus mozgás.

Bill Nelson, a NASA munkatársa szerint a missziók „lehetőséget kínálnak egy olyan bolygó kivizsgálására, amelynél több mint 30 éve nem jártunk.” A bolygót utoljára a Magellán űrszonda közelítette meg 1990-ben. (BBC, MTI)