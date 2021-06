Nem veszik el a sportakadémia állami támogatása, ha nem használják fel a keretet

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint ha a sportakadémia nem használja fel az adott évben az állami támogatást, akkor a pénzt átviheti az utánpótlás korosztály alatti korosztályainak (pre-akadémiai korosztályok) támogatására.

Ezt a miniszternek is engedélyeznie kell, és a pénz csak a sportolók sporttevékenységével összefüggő kiadásokra használható fel, nem használható fel ingatlanra irányuló tárgyieszköz-beruházásra, felújításra és tárgyieszköz-beszerzésre.

Emellett kitételként szerepel, hogy nem veszélyeztetheti a sportakadémia által a keretmegállapodásban vállalt, az utánpótlás korosztályokkal kapcsolatos feladatok ellátását. Ugyanakkor a támogatás nem zárja ki a tao-támogatások igénybevételét a sportakadémia pre-akadémiai korosztályok számára.

A rendelet azt is kimondja, hogy külön támogatás jár a járulékos közbeszerzések költségére, úgymint eljárások előkészítése és lefolytatása. Az akadémia ráadásul mostantól nem közvetlenül a szállítóktól kapja meg a beszerzéseket, hanem a kormányrendelet beiktat kettejük közé egy beszerző céget is. (via Napi)