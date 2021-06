Visszatér Palotás János, de a csokornyakkendője nélkül

Palotás János, a Vállalkozók Országos Szövetségének egykori elnöke 1994 óta nem volt képviselő, de most elindulna az ellenzéki előválasztáson, írja a Blikk.

Palotás ugyanabban a választókerületben, a XVI. kerületben indul, ahol 1990-ben is. Akkor függetlenként, de az MDF támogatásával indult, most az Új világ Néppárt támogatásával indul: „Ők jelöltek, ha sikerül frakciót alakítaniuk, akkor oda ülnék majd be, de a pártba nem fogok belépni.”

Varga Mihályról, aki már a 90-es évek elején is ott volt a parlamentben, azt mondta, „a mai napig fenntartja”, hogy „szakember, kultúrlény, aki érti a szakmáját”, Orbán Viktorral kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, neki már 1990-ben is „negatív véleménye” volt róla, és szerinte „az első parlamenti ciklusában már teljesen megmutatkozott a hatalommániákus felfogása”.

Palotás János ha másról nem, a csokornyakkendőjéről lehet ismerős, amit azóta már nem visel, mert „ma már kicsit lazább”.

„Mindig hordtam rendes nyakkendőt és csokornyakkendőt. Úgy alakult, hogy a taxisblokád idején csokornyakkendő volt rajtam. Ez véletlen volt. Tény, hogy ez még egy nagyot dobott az ismertségemen. Ezért utána egy jó darabig ragaszkodtam hozzá, és hihetetlen sok csokornyakkendőt kaptam ajándékba”.

Palotás János most 66 éves, nyugdíjas, és egy egyszemélyes tanácsadó irodát vezet. A Blikknek úgy fogalmazott: „Az elmúlt években a magyar államot, a Magyar Nemzeti Bankot és az Állami Számvevőszéket ültettem le a törvényszék elé, amiért nem működtek megfelelően a csődbe ment brókercégek, a Quaestor, a Buda-Cash és Hungária Zrt. ügyében.”

Palotás János az alábbi 1992-es felvételen Koós Jánossal énekel: