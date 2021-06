Az USA a 2019-ben megbetegedett vuhani tudósok kórlapjait kéri Kínától

Anthony Fauci - Joe Biden jelenlegi és Donald Trump korábbi amerikai elnök járványügyi főtanácsadója - pénteken felszólította Kínát, hogy bocsássa rendelkezésre kilenc ember kórlapját a koronavírus-járvány eredetének vizsgálatához. Az amerikai kormány azt próbálja kideríteni, hogy állatról terjedt át emberre a vírus, vagy laboratóriumból szabadult ki a kórokozó.

A vírus eredete hevesen vitatott. Amerikai hírszerző ügynökségek még mindig vizsgálnak olyan jelentéseket, amelyek szerint a vuhani virológiai labor kutatói közül többen súlyosan megbetegedtek 2019-ben, már egy hónappal az első jelentett koronavírusos fertőzés előtt.

Kína következetesen tagadja a laboratóriumi „kiszivárgás” feltételezését, és azt állítja, hogy a vírus más területeken már jelen lehetett, mielőtt Vuhanba érkezett. Peking azt is felveti, hogy külföldről importált fagyasztott vadhús révén kerülhetett Kínába.

A Financial Times szerint Fauci továbbra is úgy véli, a vírus állatról került először emberre, és még ha a kért kínai kórlapokból az derülne is ki, hogy a kilenc ember koronavírusos volt, akkor sem biztos, hogy laboratóriumi eredetű a járvány, mert a kutatók megkaphatták más emberektől is a kórt. (MTI)