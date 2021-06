Ferenc pápa nem akar találkozni Orbán Viktorral, sem Áder Jánossal

Diplomáciai feszültségeket okozhat Ferenc pápa tervezett magyarországi látogatása, írja a National Catholic Register egyházi újság. Értesüléseik szerint a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusra ellátogató egyházfő a budapesti tartózkodása során nem kíván találkozni sem Orbán Viktor miniszterelnökkel, sem Áder János köztársasági elnökkel.

A lap vatikáni és magyar forrásokból is úgy értesült, diplomáciai erőfeszítések kezdődtek Ferenc pápa meggyőzésére. A cél, hogy terveivel szemben ne csupán egy délelőttre látogasson Magyarországra idén szeptember 12-én, és hogy legalább udvariassági látogatást tegyen Orbánnál és Ádernél - még ha ő szándékosan ki is akarja hagyni ezt a programpontot.

"Egyre nagyobb a politikai feszültség a háttérben amiatt, hogy a Vatikán kerülni akar minden politikai találkozót, beleértve az elnöki palotában tett látogatást, pedig annak része kéne lennie a programnak" - mondta a Registernek egy jól értesült budapesti forrás.

A Register szerint a pápát a legfrissebb programterv szerint Budapestre érkezése után a reptérről egyenesen a világkongresszus Hősök terei helyszínére vinnék, ahonnan a zárómise után egyből továbbindulna Pozsonyba.

Ferenc amúgy korábban se titkolta, hogy nem áll szándékában Orbánnal és Áderrel találkozni. A Register szerint amikor tavaly először felmerült a magyarországi látogatás ötlete, világossá tette, hogy csak és kizárólag a világkongresszust kívánja felkeresni, egyébként nem tervez magyarországi látogatást. Március 8-án, hivatalos iraki látogatásáról hazatérőben is úgy nyilatkozott, hogy szeptember 12-i látogatása "nem az ország felkeresése, csak egy mise. És mert Budapest mindössze kétórányi autóútra van Pozsonytól, miért ne látogatnék el Szlovákiába".

A Register értesülései szerint a magyar felet különösen felzaklatta, hogy a pápa a budapesti villámlátogatás után Szlovákiában már három és fél napot tervez eltölteni. Ez forrásaik szerint sértő lenne a magyaroknak és "arculcsapás" Orbán Viktornak. "Ez botrányos volna" - mondta a lapnak egy budapesti egyházi forrásuk, aki szerint ez olyan volna, mintha a pápa egy félnapos izraeli látogatás után Iránban töltene három és fél napot. "Ez mindenki szerint elfogadhatatlan" - mondta a meg nem nevezett forrás. A Register szerint ezért Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Egyház feje és Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes a múlt héten Rómában próbált egyeztetni a pápa programjáról. Azt is írják, hogy a pápa programját az eredeti tervek szerint már május 26-án nyilvánosságra kellett volna hozni, ám az pont a viták miatt elmaradt.

A Register szerint az is egyértelmű, hogy a pápa politikai okokból nem kíván találkozni Orbánnal és Áderrel, hiszen velük - és több magyar egyházi vezetővel is - nézeteltérésbe került a kormány bevándorlóellenes politikája miatt. A lap azt is összefoglalta, hogy bár arra már volt példa, hogy Ferenc pápa csak villámlátogatást tegyen egy országban, de olyan még nem fordult elő, hogy egy felkeresett fővárosban ne találkozzon a helyi vezetőkkel.