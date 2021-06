Nagy-Britanniában már a fertőzések 75 százalékát a koronavírus delta variánsa okozza

Egyre komolyabb riadalmat okoz Nagy-Britanniában, a világ egyik legnagyobb arányban átoltott népességű országában a koronavírus delta névre keresztelt, elsőként Indiában azonosított, a tudományos zsargonban B.1.167.2 kóddal nyilvántartott mutációja. A helyi közegészségügyi hatóság adatai szerint immár ez a variáns okozza a fertőzések 75 százalékát az országban.

Járókelő sétál a covidáldozatok a Temze partján, a brit Parlamenttel szemközt található emlékfala előtt. Fotó: DAVID CLIFF/NurPhoto via AFP

Ez több okból is aggályos. Egyrészt jelen ismereteink szerint a delta koronavírus súlyosabb lefolyású betegséget okozhat a korábbi változatoknál, másrészt a korábbiaknál gyorsabban terjed az iskoláskorú népességben.

Emiatt Nagy-Britannia újra szigorította a be- és kiutazási szabályokat - a legnépszerűbb, eddig elérhetőnek minősített turistacélpont, Portugália például átkerült azon országok közé, melyekből a hazaérkezőknek tíz napra karanténba kell vonulniuk. Emellett megkérdőjeleződött a kormány június 21-re időzített újranyitási terve is.

A brit közegészségügyi hatóság adatai szerint a delta variáns még az Európában súlyos harmadik járványhullámot indító, elsőként Nagy-Britanniában azonosított alfa (B.1.1.7) variánsnál is fertőzőbb. De ennél is aggasztóbb, hogy adataik szerint a delta variánssal fertőzöttek 2,61-szer nagyobb eséllyel kerülnek kórházba a fertőzést követő két hétben, mint az alfa variánssal fertőzöttek. És sokkal inkább fertőz a fiatalok körében is: adataik szerint júniusban már 140 iskolában és egyetemen alakult ki gócpont. Ha csak az alsó és középfokú oktatási intézményeket veszik, akkor április óta 90 gócpont alakult ki a delta variáns miatt.

Az adatok alapján a University College London kutatója, Christina Pagel szerint "világos, hogy az iskolák a fertőzés forrásai, és hogy az alap- és középfokú oktatási intézményekben egyre gyakoribbak a gócpontok". (Via The Guardian)