Nagyon úgy tűnik, hogy a Facebook péntektől a politikusoknak is megtiltja a gyűlöletbeszédet

A Washington Post értesülései szerint a Facebook péntektől nem ad felmentést a politikusoknak a gyűlöletbeszédet tiltó szabályai alól. A lap értékelése szerint ez komoly fordulat a cég történetében, amit az elmúlt öt évben számos bírálat ért a hatalmasokkal szembeni engedékenysége miatt.

Mark Zuckerberg, a Facebook alapító-vezérigazgatója az amerikai képviselőház meghallgatásán. Fotó: Stefani Reynolds/Picture-Alliance/AFP

A Facebook Donald Trump 2016-os megválasztása óta a politikusok megnyilvánulásai esetén mérlegelés tárgyává tette a gyűlöletbeszéd tilalmát, annak függvényében, hogy mennyire ítélte hírértékűnek az uszító nyilatkozatot. A Post értesülései szerint azonban péntektől a hírérték követelményétől megszabadulnak, vagyis a politikusokra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint az összes többi felhasználóra. Mármint az esetek többségében, mert a Post tudomása szerint a hírértéknek a jövőben is lesz némi szerepe a döntésben, csak az eddigi gyakorlattal szemben nyilvánosan jelezni is fogják, ha egy amúgy gyűlölködő posztot ezért nem törölnek, és a hírérték nem ad automatikus felmentést a gyűlöletbeszéd tilalma alól.

A Post beszámolója szerint a Facebook még a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány idején hozta meg a hírérték-szabályt, amit aztán a legkevésbé transzparensen alkalmazott. Állítani legalábbis azt állította, hogy a legritkább esetben élt vele, és mindössze hat esetben ismerte el, hogy ez alapján nem tiltotta le egy politikus megnyilvánulását. A Post beszámolója szerint ezt is mindössze hat, USA-n kívüli esetben, melyek egyike egy magyar politikus posztja volt. Hogy melyiké, azt sajnos nem említették a cikkben.

A Post szerint a gyakorlatban inkább tűnt úgy, hogy a Facebook a politikusoknak nagyon nagy teret engedett gyúlölködésre és álhírek terjesztésére - ez utóbbiak esetében sem úgy jártak el, mint általában, csupán egy általános figyelmeztetést raktak a politikusok álhíreket terjesztő posztjaira a letiltásuk helyett. (Via The Washington Post)