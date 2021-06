Orbán szerint mostantól mindenki saját felelőssége, hogy beoltatja-e magát

"Majdnem 17 millió vakcinánk lesz az év végéig, oltásbiztonságban vagyunk" - mondta péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor, aki szerint a tudósok most már inkább arra hajlanak, hogy nem lesz negyedik hullám. Sajnos nem jelölte meg ez utóbbi, a szaksajtóban olvashatók tükrében meglepő információ forrását.

Orbán Viktor két héttel ezelőtt a Kossuth Rádió stúdiójában. Fotó: Fischer Zoltán/MTI/MTVA

"Át fogunk állni a tömeges oltásról a készenléti oltásra" - mondta, vagyis csak néhány oltópontot tartanak majd fenn az országban. A 15 éven aluliak oltásával kapcsolatban arról beszélt, hogy ebben komoly viták vannak a világban - valójában a két mRNS-alapú vakcina, a Moderna és a Pfizer oltása közül a Pfizer használatát az USA-ban és az EU-ban már engedélyezték a 12-15 éves korosztályban, és már a Moderna is beadta a kérelmét az EU-ban is. Orbán most mindenesetre arról beszélt, hogy mivel a magyar szabályozás szerint a 17 éven aluliak nyugodtan mehetnek mindenhova a szüleikkel, vagy ahogy ő fogalmazott, "a kiskorú gyermekeket a felnőttek magukkal az ágyba vihetik", ezért a nyár végéig nem szerveznek oltási kampányt a fiataloknak, de "biztosítani szeretnénk a szülőknek, hogy ha féltik a gyermeküket, akkor beoltathassák".

Orbán az interjúban megint elbüszkélkedett azzal, hogy ő sokkal több adatot ismer, mint a közvélemény, meg azok, akik a sajtóban okoskodnak. A riporter nem kérdezett vissza, hogy nem akarná-e megosztani ezeket az ismereteit. Illetve újra úgy beszélt a járványügyi korlátozásokról, mint "börtönszerű állapotról".

Mintegy negyed óra locsogás után elhangzott az interjú második konkrét állítása: várhatóan még ma döntenek arról, hogy a közeljövőben újra összeülhessenek az önkormányzatok képviselő-testületei, vagyis hamarosan már újra ezek dönthetnek a helyi ügyekben, és nem a polgármesterek saját jogkörükben. Ennek örömére megismételte az interjú első konkrét állítását is arról, hogy ezentúl készenléti rendszerben oltanak. Ezt most úgy fogalmazta meg, hogy innentől a kormány a népre hárítja a felelősséget oltásügyben, leveti magáról a védőoltások megszervezésének feladatát.

"Keskeny ösvényen járunk" - kezdte dadogós válaszát Orbán, amikor a pedofiltörvényről kérdezték. "Nem akarunk beleszólni senkinek az életvezetésébe" - mondta, kifejtettenül hagyva, hogy mégis mi járhatott a fejében, amikor ezek a szavak jöttek ki a száján. Inkább bonyolult fejtegetésbe kezdett arról, hogy az ő generációja mennyire le van maradva a gyerekeitől a technológiai kérdésekben.

Az interjú vége felé Orbán elejtette, hogy a nemzetbiztonsági kabinet vizsgálatot kezdett annak feltárására, hogy az amerikai titkosszolgálat vajon a magyar kormány tagjait is lehallgatta-e. Ezután a riporter a közelgő labdarúgó Európa-bajnokságról kérdezte, amire Orbán hirtelen sebességet váltott, teljesen fellelkesülve beszélt, jobbulást kívánva a sérült Szoboszlai Dominiknak - akit Orbán megfogalmazásában Marco Rossi szövetségi kapitány "kihagyott" a csapatból -, majd hosszasan beszélt arról, hogy általában többes szám első személyben szoktunk beszélni a magyarság sikereiről.