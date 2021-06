Őrizetbe vették a hongkongi Tienanmen-megemlékezések főszervezőjét

Chow Hang Tung, a Tienanmen-megemlékezés egyik főszervezője. Fotó: PETER PARKS/AFP

Június 4-e van, az 1989-es pekingi diáktüntetéseket vérbe fojtó Tienanmen téri vérengzés 32. évfordulója. Hongkongban, mely a vérengzés idején még brit gyarmat volt, ám azóta újra Kína része, ahol Peking a britekkel kötött szerződésben foglaltakkal szemben egyre kevésbé biztosítja a helyiek önrendelkezését, mi több, egyre durvább elnyomó törvényeket hoz, 2020 kivételével eddig minden évben megemlékeztek az áldozatokról. Tavaly is csak a koronavírus-járvány megelőzésére hozott szabályok miatt maradt el.

A neves hongkongi ügyvédet június 4-én, a Tienanmen téri vérengzés évfordulóján vették őrizetbe civil ruhás nyomozók. Fotó: XINQI SU/AFP

Mivel tavaly elmaradt a megemlékezés, az idei vol az első próbája a 2019-ben Pekingben meghozott, drákói szigorú hongkongi nemzetbiztonsági törvényeknek. Ezek alapján a kínabarát hongkongi hatóságok pénteken őrizetbe is vették Chow Hang Tungot, a neves hongkongi ügyvédet, az évenkénti megemlékezéseket szervező csoport alelnökét. Chowt most engedély nélküli gyűlés szervezésével gyanúsítják.

A hatóságok hétezer rendőrt is kivezényeltek az utcára, hogy megakadályozzák a megemlékezéseket, amiket idén amúgy szintén a koronavírus-járványra hivatkozva tiltottak be, bár amúgy Hongkongban már több mint egy hónapja nem azonosítottak helyben megfertőződött koronavírusost. A hatóságok emellett a drákói nemzetbiztonsági törvényre is hivatkoztak, és emlékeztették is a közvéleményt az elmúlt hetekben az alapján hozott ítéletekre. (Via The Guardian)