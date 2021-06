Tucatjával pusztulnak a rózsás kakaduk Ausztráliában

Rózsás kakadu az új-dél-walesi Yass városában. Fotó: REGIS CAVIGNAUX/Biosphoto via AFP

Még meg se kezdődött a nagy egérirtó kampány Ausztráliában, de máris más állatfajok is áldozatául eshettek az egerek ellen folytatott küzdelemnek. A Guardian beszámolója szerint Új-Dél-Wales állam középnyugati részén legalább hat városban bukkantak több tucatnyi elpusztult rózsás kakadura.

A helyi környezetvédelmi ügynökség ezért most közleményben kéri a helyi lakosságot, hogy "alaposan fontolják meg", hogy milyen mennyiségben és hol vetik be a mérget, mert legalább hat város környékén tapasztaltak már tömeges kakadupusztulást.

Kelly Lacey, a WIRES nevű állatvédő szervezet önkéntese Parkes közelében bukkant mintegy száz elpusztult kakadura. "Megszakadt a szívem" - mesélte a Guardiannek. "Amikor odaértem, és elkezdtem összeszedni a tetemeket, sokkos állapotba kerültem". Érzelmei érthetők, Lacey az elmúlt években a kakaduk újratelepítésén dolgozott Parkes környékén, ő maga is több tucatnyi madarat engedett itt vissza a vadonba.

A Guardian beszámolója szerint bár az illetékesek feltételezik, hogy a kakaduk mérgezés áldozatai, ezt egyelőre vizsgálatokkal még nem erősítették meg. Annyit azonban már közöltek, hogy nem feltételeznek szándékosságot, vagyis úgy vélik, hogy a mérgezők nem a madarakat, hanem a környéket elözönlő egereket próbálták megölni. Egy megkérdezett szakértő szerint amúgy az egerek ellen bevetett méreg megfelelően használva nem kéne, hogy veszélyes legyen a madarakra. Ehhez csupán megfelelően kéne adagolni, vagyis négyzetméterenként mindössze három apró szemet kiszórni a méregből - jelen esetben cink-foszfidból.

Ausztráliában hamarosan a cink-foszfidnál is durvább vegyszert, az egerek napalmjaként jellemzett bromadiolont is bevethetnek. A tervvel szemben komoly aggályokat fogalmaztak meg, mivel ez a méreg nem ürül ki az egerek szervezetéből, a halott állatok is nagy mennyiségbn tartalmazzák. Vagyis aztán azokat az állatokat is megmérgezheti, amelyek felfalnák az elpusztult egereket, így a méreg fokozatosan végighaladhatna az egész táplálékláncon. (Via The Guardian)