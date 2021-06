Újra lankadt az oltakozási kedv

Bár Orbán Viktor és a kormány a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjúja alapján elengedte az oltási programot, ok bőven volna még az erőltetésére. Csütörtökön az Operatív Törzs legfrissebb tájékoztatása alapján mindössze 11585-en kapták meg az első dózisukat, vagyis jelenleg csupán 5,24 millió magyarországi lakos van beoltva, ez csupán 54 százalékos átoltottságot jelent.

Ez bőven elmarad a nyájimmunitás vélt, 80 százalék körüli mértékétől - bár ha a betegségen átesetteket is hozzávesszük, akkor a vírus ellen valamilyen mértékű immunitással bírók aránya már közelíti a 70 százalékot.

Vagyis, bár a kormány lassan minden korlátozást felold, valójában a fertőzés még mindig terjedhet az országban, és bár a védőoltások valóban rendkívül hatásosnak mutatkoznak a rendelkezésre álló adatok szerint, azokból az is kitűnik, hogy még a beoltottak körében is képes fertőzni, akár ölni is a vírus. Ahogy a betegségen átesettek körében is, hiszen az ő immunitásuk mértéke az eddigi tudományos kutatások szerint nagy mértékben múlik azon is, hogy milyen súlyos volt a betegség lefolyása.

A számok alapján jelenleg stagnál a járványhelyzet. Az előző hetek ütemes visszaesése után stabilizálódni látszanak a számok:

az Operatív Törzs jelentése szerint újabb 26 halálos áldozata van a járványnak;

azonosítottak 269 új fertőzöttet;

702-en szorulnak kórházi ápolásra;

közülük 78-an gépi lélegeztetésre is.

A pozitív tesztek aránya a csütörtöki, egyelőre magyarázat nélküli kilengés után visszaállt az előző napokban mért 1-2 százalékos szintre, aktuálisan 1,44 százalék. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a tesztkapacitás elégséges a járvány terjedésének felmérésére, a pozitív tesztek aránya nem haladja meg az öt százalékot.

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában két fontos újdonság hangzott el a járványhelyzet további kezeléséről. Orbán tájékoztatása szerint a jövőben felfüggesztik a tömeges oltást az oltópontokon, és ún. készenléti rendre állnak át. Vagyis csak néhány oltópontot tartanak majd fenn azoknak, akik eddig nem oltatták be magukat, vagy még csak nem is regisztráltak. Orbán elismerte, hogy ezzel a kormány önmagáról a lakosságra hárítaná a továbbiakban a védekezés felelősségét. A másik lényegi bejelentése, már amennyiben ez annak értelmezhető, hogy a 12 évesnél idősebbek oltását sem tervezi megszervezni már a kormány, mindazonáltal "biztosítani szeretnénk a szülőknek, hogy ha féltik a gyermeküket, akkor beoltathassák".