A kormány kártérítést kínál a 2006-os rendőri fellépés áldozatainak

A 2006-os őszi rendőri fellépések következtében megsérült 53 ember kap kártérítést a kormánytól - közölte az igazságügyi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

„2006 őszén egy egész nemzet lelkét sebezte meg az az esztelen erőszakosság, mely során az akkori kormányzat ahelyett, hogy felelt volna saját bűneiért és mulasztásaiért, inkább az embereket büntette gumibottal” - írta Varga Judit, és kiemelte, hogy a 2006. szeptember 19. és 22. között, valamint 2006. október 23-án történt rendőri fellépések következtében sérelmet szenvedett emberek és a rendőrattakok áldozatai közül még mindig vannak, akik az események után 15 évvel sem kaptak kártérítést.

„Ezért a magyar kormány a korábbi kártérítéseknek megfelelő, 862 euró kártérítési összeget ajánlja fel annak az 53 áldozatnak, akiknek alapvető jogait a Gyurcsány-kormány lábbal tiporta és a mai napig nem kapták meg az őket megillető jóvátételt” - idézi az MTI.

A Fidesz 11. éve kormányoz, de nem véletlenül most jut eszükbe ez az ötlet: a 2006-os rendőri túlkapásokat a kampány kiemelt témájává tették, és a választásokig napirenden is tervezik tartani, a kampányidőszakra dokumentum- és játékfilm is készül róla.