A Microsoft véletlenül túltolta a keresője cenzúrázását a Tienanmen téri vérengzés évfordulóján

“Emberi hibára” hivatkozott a Microsoft, amiért a cég Bing nevű keresőprogramja blokkolta a “tank man” keresőkifejezésre érkező találatokat az 1989-es pekingi vérengzés évfordulóján az Egyesült Államokban, Németországban, Szingapúrban és Franciaországban.

1989. június 3-4-én a kínai pártállami vezetés a hadsereget vetette be a Peking központjában található Tienanmen teret akkor már másfél hónapja elfoglalva tartó, békésen a demokráciáért tüntető diákok ellen. A tankokkal megtámogatott ejtőernyős és más egységek gépfegyverekből tüzelve foglalták vissza a környéket. Az áldozatok pontos számát azóta sem tudni, a becslések többszáz és tízezer halott között szóródnak.

A tüntetések és a véres végkifejlet legfontosabb vizuális emléke az a fotókon és videón is megerősített jelenet, amikor egy azóta is ismeretlen férfi odaállt egy, a teret június 5-én, a vérengzés másnapján elhagyni készülő harckocsioszlop elé, hogy perceking ne engedje tovább őket, jobbra-balra ugrálva blokkolva az őt kikerülni akaró vezértank útját. A vakmerő hős egy adott ponton még a tankra is felmászott, hogy beszéljen a benne ülőkkel, hogy végül a saját társai ráncigálják el a helyszínről.



Fotó: Jeff Widener/AP

A Microsoft Bing-je a kevés engedélyezett külföldi keresőprogram közé tartozik Kínában, mivel az amerikai cég vállalta, hogy a kommunista cenzoroknak megfelelve cenzúrázza a találatokat. Most a világ szerencsésebb részén is megtapasztalhatták a felhasználók, hogy a mindennapokban hogyan játszik össze a Microsoft a népirtó, de hatalmas piacot jelentő diktatúrával.

