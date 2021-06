Magyar Nemzet: Putyin és Salvini is Budapestre jöhet jövő héten

A kormánypárti napilap információi szerint a Nemzetközi Judószövetség elnöke meghívta a hétvégén kezdődő világbajnokságra Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki már 2017-ben is ott ült Orbán Viktor mellett a Papp László Budapest Sportarénában.

„A szombati megnyitón aligha lesz itt, mert akkor már komoly biztonsági ellenőrzések zajlanának az arénában, de a jövő héten is befuthat. Meghívásának tényét rövid keresés után az orosz sajtóban is megtaláltuk, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette a TASZSZ hírügynökségen keresztül. A szóvivő arról egyelőre nem tudott nyilatkozni, hogy az elnök ellátogat-e Budapestre” - írja a Magyar Nemzet.

A napilap szerint „a vb-n feltűnhet” Matteo Salvini, az olasz Liga párt elnöke, korábbi belügyminiszter is, és „így a cselgáncsos csúcstalálkozó mellett akár egy politikai is összejöhet Budapesten a világbajnokság égisze alatt.”