Jamie Lee Curtis magyar nagyszülei városába, Mátészalkára látogatott

Jamie Lee Curtis, aki épp Magyarországon forgatja a Borderlands című filmet, vasárnap azonban Hanusi Péter polgármester meghívására ellátogatott Mátészalkára, ahonnan annak idején a nagyszülei, Helen és Emanuel Schwarz emigráltak az Egyesült Államokba.

Jamie Lee Curtis Fotó: DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP

A színésznő édesapja, Tony Curtis többször is járt a városban. Személyes relikviáiból kiállítást rendeztek be Mátészalkán, amelyet a nagyközönség június 26-án, a Múzeumok éjszakáján láthat majd először, de Jamie Lee Curtisnek természetesen már most kinyitották.

A színésznő Instagram posztjában arról ír, hogy ezután elment a helyi zsinagógába is, ami már üres és romos, mert a helyi zsidóságot kiirtották. Curtis viszont elhatározta, hogy segít a polgármesternek pénzt gyűjteni ahhoz, hogy helyreállítsák a gyönyörű épületet, ahova az ő ősei is istentiszteletre jártak. Elképzelései szerint egy művészetnek és zenének helyet adó közösségi központtá alakítanák. (MTI, Instagram)