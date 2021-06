Még Bill Gates körül is ki tud alakulni botrány, egyszerre több is

Bill Gates Microsoft-alapítóként kezdte, a világ egyik leggazdagabb embereként folytatta, majd miközben II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, Barack Obama pedig kitüntette, a köztudatba valamiféle feddhetetlen idolként vonult be, aki feleségével közös alapítványán keresztül kizárólag jót tesz a világgal. Ez a kép rogyott meg erősen az elmúlt egy hónapban, miután kiderült, hogy Bill Gates körül is ki tud alakulni botrány. Egyszerre több is.

Bill Gates és Melinda French Gates május elején jelentették be, hogy 27 év után elválnak. A hír viszonylag felkészületlenül érte a világot, arra pedig pláne senki nem számított, hogy Bill Gates neve mellett a botrány szót is használni kell majd. A szokásos kibékíthetetlen ellentétek helyett Gates és Melinda Gates arra hivatkozva nyújtották be a válási papírokat, hogy a továbbiakban nem tudnak párként együttműködni, de a válás pontos okát a nyilvánosság előtt nem részletezték, és valószínűleg nem fogják a későbbiekben sem. A találgatások viszont megindultak, az elmúlt hetekben pedig több olyan dolog is kiderült, ami okot adhatott a válásra. És ezek közül csak az egyik volt Jeffrey Epstein.

Michael Larson

A New York Times szerint 2018-ban Melinda French Gates nem volt teljesen elégedett azzal, ahogy férje, Bill Gates kezelte Michael Larson zaklatási ügyét. Larson 1993 óta dolgozik Gatesnek, egyszerre befektetési igazgatója a milliárdos személyes vagyonát kezelő Cascade vállalatnak és a Bill Gates Fundnak. Gyakorlatilag ő irányítja Gates befektetéseit, hogy menyiért vesz termőföldet, kötvényeket, részvényeket, tehát neki is köszönhető (meg persze a Microsoft üzleti eredményeinek), hogy Bill Gates vagyona szinte felfoghatatlan méretűre, több mint 140 milliárd dollárra nőtt.

Larson a Cascade Investment vezetőjeként korábbi alkalmazottak szerint többször is „helytelenül viselkedett”, a női alkalmazottakat nyíltan a külsejük alapján ítélte meg, munkatársainak meztelen nők képeit mutogatta, számtalan alkalommal tett szexuális jellegű megjegyzéseket, egy színes bőrű alkalmazottal szemben pedig rasszista megjegyzéseket is. Utóbbiról korábban a Cascade-nál dolgozó alkalmazottak beszéltek a New York Timesnak: amikor Larson a 2004-es amerikai elnökválasztás idején szólt az alkalmazottainak, hogy menjenek el szavazni, és erre válaszul az egyik nem mellesleg fekete alkalmazott közölte, hogy ő már reggel szavazott, Larson úgy reagált, „de te a gettóban élsz, és mindenki tudja, hogy a feketék nem szavaznak.”

A Larsont ért vádak többségét ő és szóvivője, Chris Giglio is cáfolta, elmondásuk szerint „hivatali ideje alatt Larson több mint 380 embert irányított, és kevesebb mint öten éltek vele szemben panasszal”, ezek közül pedig mindegyiket „komolyan vették és kivizsgálták”, de végül egyik miatt sem érezték úgy, hogy Larsont el kellene bocsátani. Akkor sem, amikor Larsont szexuális zaklatással vádolta meg egy nő. A Cascade befektetett egy Rally Capital nevű cégbe is, amelynek tulajdonában állt egy biciklibolt. A bicikliboltot vezető nő 2017-ben fogadott ügyvédet, majd írt levelet Bill Gatesnek és Melinda Gatesnek, hogy tájékoztassa őket arról, Michael Larson szexuálisan zaklatja őt, ezért Gatesék segítségét kéri, és amennyiben nem tudják megfelelően rendezni, jogi útra tereli az ügyet. A New York Times információi szerint a nővel végül megegyeztek, fizettek neki, és aláírattak vele egy titoktartási szerződést.

A New York Timesnak nyilatkozó, de a nevüket nem vállaló informátorok úgy tudják, az ügy kezelésével Melinda Gates nem volt teljes mértékben elégedett, és újra megvizsgáltatta nemcsak a nő állításait, de a Cascade Investment munkakörülményeit is. A vizsgálat eredménye nem derült ki, de az biztos, hogy a vizsgálat idejére Larsont szabadságra küldték, végül pedig visszahelyezték pozíciójába. Az ügyet sem Larson, sem szóvivője nem kommentálta.

Jeffrey Epstein

A Larson-ügy után egy évvel a Times lehozott egy cikket, ami Bill Gates és Jeffrey Epstein kapcsolatát taglalta. A cikk szerint Gates és Epstein többször is találkoztak, és a Microsoft-mogul nemcsak Epstein magánrepülőjével utazott, de többször részt vett „késő esti összejöveteleken” a pedofíliával és prostitúciószervezéssel vádolt bróker manhattani lakásán.

Úgy tudni, hogy Melinda Gates a New York Timesban megjelent cikk után keresett fel válóperes ügyvédeket és tanácsadókat, hogy készítsék elő a válást és a közös vagyon felosztását. A válás bejelentése után Gates és Epstein kapcsolatát tovább boncolgatta a Daily Beast: a lap két névtelen informátora is azt állította, hogy Gatesnek Epstein adott tanácsokat, hogy miként kezelje „mérgező házasságát”.

2011 és 2014 között Gates tucatnyi alkalommal tűnt fel Epstein manhattani otthonában, ahol „megtalálta a szabadságot”, és tetszett neki a „férfiklub” hangulat. A Beastnek nyilatkozó informátor, aki számos alkalommal ott volt ezeken a találkozókon, azt mondta, Gates azért is ment Epsteinhez, hogy „eltávolodjon Melindától”, a Microsoft alapítója és a szexuális bűncselekményért akkor már egyszer elítélt Epstein pedig „nagyon közeli kapcsolatot ápoltak”.

Gates szóvivője a Beastnek a fentieket tagadta, ahogy azt is, hogy Gates bármikor is becsmérlően beszélt volna a házasságáról. Szóvivője szerint Gates „soha nem kért és kapott magánéleti tanácsokat Epsteintől, és neki soha nem panaszkodott Melindával vagy a házasságával kapcsolatban”.

A Beast úgy tudja, Melinda Gatest dühítette férje és Epstein kapcsolata, a két férfi barátsága végül emiatt szakadt meg. A Wall Street Journal információi szerint pedig azért keresett fel válóperes ügyvédeket már 2019-ben, mert nem sokkal előtte derült ki, hogy Gates és Epstein többször találkoztak, mint ahány találkozóról korábban tudni lehetett.

A viszony

Ezzel egy időben derült ki az is, hogy Gatesnek közel húsz évvel ezelőtt viszonya volt egy korábbi alkalmazottjával. A Microsoft testülete még 2019 végén indított vizsgálatot, miután a Microsoft egyik alkalmazottja egy levélben azt állította, hogy 2000-ben „intim kapcsolata” volt Gatesszel. A lap szerint Bill Gatesnek 2020 tavaszán emiatt kellett távoznia a Microsoft igazgatótanácsából. Pedig akkor azt kommunikálták, hogy Gates azért mond le, hogy a jótékonykodásra koncentráljon, és a továbbiakban minden idejét a feleségével létrehozott alapítványnak szentelje, aminek keretein belül egészségügyi, fejlesztéspolitikai és oktatási programokkal, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemmel akar foglalkozni.

A húsz évvel ezelőtti viszonyról sok minden nem derült ki, Gates szóvivője mindössze annyit mondott róla, hogy „békésen” ért véget, és hogy Gates nem emiatt távozott az igazgatótanácsból. Az sem derült ki, hogy a viszony és a több mint egy évvel ezelőtt lezárult vizsgálat szerepet játszott-e a válásban. Mindenesetre nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor Gates kikezdett egy alkalmazottjával: megismerkedésük idején Melinda is a Microsoftnál dolgozott, Bill Gates gyakorlatilag a főnöke volt. Melinda Gates 2016-ban beszélt arról, hogy megismerkedésük elején miként flörtölt vele Gates egy konferencián, vagy hogyan hívta randira a cég parkolójában.

1994-ben házasodtak össze, de a New York Times úgy tudja, Gates ezután is több nőt környékezett meg a cégnél. A lap két informátora szerint 2006-ban Gates részt vett a cég egy női alkalmazottjának előadásán, ami után azonnal felkereste a nőt, és vacsorázni hívta emailben, amiben ezt írta: „Ha emiatt kényelmetlenül érzi magát, tegyen úgy, mintha meg sem történt volna”. A nő végül az utóbbit választotta és nem reagált.

Két évvel később Gates az alapítványa nevében New Yorkba utazott, vele tartott egy nő is, aki az alapítványnál dolgozott. Az egyik este egy koktélpartin Gates azzal fordult hozzá, hogy találkozni és vacsorázni akar vele. A New York Timesnak név nélkül nyilatkozó nő azt mondta, kényelmetlenül érezte magát a kérdés miatt, és nem válaszolt, inkább csak nevetéssel reagált.

A Microsoft és a Gates pénzügyeit kezelő cég korábbi és jelenlegi alkalmazottjai közül hatan fogalmaztak úgy, hogy a fentiek és más ügyek néha „kényelmetlen munkahelyi környezetet teremtettek”, és az alkalmazottak közül Gatesről a legtöbben tudják, hogy előfordul, hogy „ügyetlenül” közelíti meg a nőket. A New York Times szerint az alkalmazottak azt mondták, hogy bár helytelenítik Gates viselkedését, nem neveznék őt „ragadozónak”, mert a nőkkel szemben soha nem lépett fel erőszakosan, és nem szorgalmazta, hogy „a karrierjük érdekében engedjenek” neki. Gates viselkedése a cégénél és az alapítványánál a nőkkel szemben abból a szempontból mindenesetre kifejezetten érdekes, hogy Melinda Gates 2019 októberében külön felszólalt „a nők hatalma és befolyása” mellett, beszédében pedig úgy fogalmazott, a nők a munkahelyüken „szexuális zaklatással és megkülönböztetéssel néznek szembe”.

A Wall Street Journal a válás bejelentése után nem sokkal arról írt, hogy Bill Gates és Melinda Fench Gates közös vagyonának felosztása már el is kezdődött: úgy tudni, hogy Bill Gates befektetési cége közel 2,4 milliárd dollárnyi részvényvagyont utalt át a feleségnek.

Hogy hivatalosan mikor mondják ki a házasság végét, azt nem tudni, és az is kérdés, hogy valóban együtt működtetik-e tovább a Gates alapítványt, mindenesetre utóbbival kapcsolatban válásuk bejelentésekor azt ígérték, folytatják a közös munkát alapítványukban, „ami a világ minden táján működik, hogy mindenki egészséges és produktív életet élhessen”.

