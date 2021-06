Egy texasi anyuka a 13 éves lányának adta ki magát, így ült bent majdnem egy egész napot a hetedik osztályban

Egy 30 éves texasi nő ellen vádat emeltek, miután a 13 éves, hetedikes lányának adta ki magát, és majdnem egy teljes napot lenyomott az iskolájában (kb. a tanítási nap 85 százalékát).

Casey Garcia az El Pasó-i Enriquez iskolába slisszolt be sminkben és gyerekruhában, hogy bebizonyítsa, ki lehet játszani az iskola biztonsági óvintézkedéseit. A közösségi médiába töltött fel felvételeket arról, hogy az iskolában van. Később meg is köszönte a lányoknak, hogy nem árulták be, azt hitte, sokkal hamarabb le fog bukni.

Garciát letartóztatták, és okirat-hamisítással meg birtokháborítással vádolják. A célját ugyanakkor elérte, az iskola vezetése a KTSM 9 News csatornával közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági protokollt. (TMZ)