Fürjes Balázsnak esze ágában sincs főpolgármesternek lenni

Fürjes Balázs egy üveg pezsgőben fogadott a 24.hu vele interjút készítő főszerkesztőjével, hogy nem lesz főpolgármester-jelölt. Sőt, azt is mondta, hogy frakcióvezető sem lesz, ha a 2022-es országgyűlési választáson sikerül bejutnia a parlamentbe, hanem képviselőként "foggal-körömmel küzdök majd Budáért".

A Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár szerint a legjelentősebb fejlesztéseket mindig a nemzeti kormányok valósították meg Budapesten, ez nemcsak az elmúlt 10 évre, de az elmúlt 150 évre is igaz. Ezért nagyon testhezállónak érzi a mostani feladatát, még ha később az interjúban utalt is arra, hogy a 2022-as választások után inkább lenne képviselő, mint hogy kormányzati pozíciót töltsön be.

Fürjes szerint azért tudott Budapesten nagy sikereket aratni az ellenzék a 2019-es önkormányzati választáson, annak ellenére, hogy a kormány és a Tarlós István-féle kormánypárti városvezetés mekkora fejlesztéseket hajtott végre, mert az ellenzék sikeresebben tudta tematizálni, hogy mi a választás tétje. Úgy látja, hogy az ellenzék a kormányról tartott népszavazásként kezelte a választást, míg a Fidesz helyi választásként. Az államtitkár szerint a 2019-es választás legnagyobb tanulsága, hogy a Fidesznek jobban kell tudnia elmondani, hogy mit miért csinál.

"Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a párbeszédre, a kritikus beszélgetésekben való részvételre."

Pártja választási stratégiájáról - vagyis hogy már most elkezdte a Fidesz azt kommunikálni, hogy Karácsony Gyurcsány Ferenc bábja és alkalmatlan politikus - azt mondta,



"soha, egyetlen főpolgármesterre, így Karácsony Gergelyre sem fogom mondani, hogy alkalmatlan." Fürjes szerint tőle nem is hallhatta senki, hogy ilyeneket mondana Karácsonyról, azt pedig a politológusok és újságírók hivatottak kielemezni, hogy "ki mennyire a maga ura az ellenzék térfelén, és mennyire a nagy mágus, Gyurcsány Ferenc keveri még mindig a lapokat".

Mindenesetre az interjúban elég kritikusan beszélt Karácsony városvezetéséről, úgy látja, a főpolgármester "nem vezeti, hanem elhanyagolja a várost". Fürjes szerint csak egy politikai boszorkánykonyhában kotyvasztott narratíva, hogy a kormány folyamatosan elvonja a forrásokat az önkormányzatoktól, és ezekért csak a fideszes vezetésű városokat kompenzálja. Mint mondta, miközben a Főváros az elvonásokról panaszkodik, ötmilliárd forintért vette meg a Rác fürdőt és a hozzá tartozó luxusszállodát, és ötmilliárd forinttal drágábban újítja föl a Lánchidat. "Úgy gondolom, hogy Budapest mindvégig csak eszköz volt Karácsony Gergely számára a kormány befeketítéséhez." Az interjú készítői többször is próbáltak valamilyen választ kihúzni az államtitkárból arról, hogy a kormány elvon-e forrásokat az önkormányzatoktól, de hiába.

Fürjes beszélt a Fudan-projektről is, amiből szerinte őt nem pöckölték ki, ahogy a Diákváros-projektből sem, pedig az korábban hozzá tartozott, majd aztán nem tartozott hozzá. Mint mondta, logikus, hogy a két felsőoktatási projektet az a miniszter felügyelje, aki a felsőoktatásért is felel, és akihez a Fudan-kampusz építése mindig is tartozott, ez pedig Palkovics László. "A kormányban gyakran történik meg, hogy feladatok jönnek, mennek. Ez nem kipöckölés, hanem a működés része." Fürjes a Fudan ügyében már a kormány új narratíváját képviselte, vagyis hogy a Fudan egyetem akkor épül majd föl, "ha az alsó hangon másfél év előkészítő munka elvégzése után megszületnek a szükséges döntések."

Az is kiderül az interjúból, hogy a Fideszben nemhogy vannak viták, de "annál nagyobb vitákat nehezen tudok elképzelni, mint amekkorák a Fideszen belül vannak." Fürjes elmondása szerint a vasárnapi boltzár bevezetését és a budapesti olimpiai pályázat visszavonását is hatalmas viták előzték meg a pártban. Emlékezetes, hogy Fürjes éppen Fekete-Győr Andrással, a Momentum vezetőjével vitázott a budapesti olimpiáról, amikor megjelent a hír, hogy a kormány visszavonja a pályázatot.