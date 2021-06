Heiko Maas: Többé nem ejthetnek minket túszul azok, akik a vétóikkal megbénítják az EU külpolitikáját

Németország külügyminisztere azt mondta, meg kell szüntetni az egyes EU-s tagállamok vétóhoz fűződő jogát, azzal érvelve, hogy a 27 tagállamú blokkot nem akadályozhatják egyedüliként vétózó országok.

„Többé nem ejthetnek túszul azok, akik a vétóikkal megbénítják az európai külpolitikát” – mondta Heiko Maas, és azzal vádolta az így cselekvőket, hogy „Európa kohéziójával játszanak”. Maas azt mondta:

„Ezért egészen nyíltan kimondom: mennie kell a vétónak – még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy rajtunk is felülkerekedhetnek.”

Heiko Maas Fotó: MARKUS SCHREIBER/AFP

Heiko Maas most nem nevezett meg egy országot sem, de az utóbbi időben Magyarország többször is blokkolta az EU külpolitikai nyilatkozatait, ami legutóbb több német politikust is felháborított, és korábban Maas is felszólalt miatta. (AFP via Barrons)