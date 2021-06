Jeff Bezos júliusban kiruccan az űrbe

július 20-án, az öccse, Mark társaságában Jeff Bezos elhagyja a Földet, legalábbis egy kis időre, az űrtechnológiát fejlesztő cége rakétáján ugyanis az űrbe fog utazni - ezt jelentette be hétfőn az Instagram oldalán bolygónk leggazdagabb embere.

"Ötéves korom óta arról álmodozom, hogy eljutok az űrbe. Július 20-án a testvéremmel neki is indulok. A legnagyobb kaland, a legjobb barátommal" - írja az 57 éves, nagyjából 187 milliárd dollár vagyonnal bíró Bezos. A nagy útra a Blue Origin New Shepard nevű rakétájával indulnak majd, négy másik űrhajós társaságában. Ez lesz Bezos űrcégének első kilövése, amivel embereket juttatnak majd a világűrbe. A közel 18 méteres rakétára erősített, hatfős kapszulával elvileg 11 perc alatt hagyják majd el a Föld légterét, 94 kilométerre emelkedve a felszíntől.