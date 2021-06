Karácsony: A közösség ereje meghátrálásra kényszerítette a kormányt Fudan-ügyben

"Ismét bebizonyosodott: a közösség ereje meghátrálásra kényszeríti még Európa legerőszakosabb, legcinikusabb, legönzőbb kormányát is. Az első győzelem tehát megvan, nem egyik, vagy másik politikus győzelme, hanem a közösség erejének győzelme, a tiétek. Folytatása következik…" - Így reagált hétfőn a Facebookon Karácsony Gergely a hírre, hogy a kormány támogatja a Fudan-egyetemről szóló népszavazás kiírását.

Mint írtuk, a szombati budapesti tüntetés után vasárnap Gulyás Gergely azt nyilatkozta, hogy a kormány támogatja, hogy legyen népszavazás a kérdésről, és igyekezett úgy beállítani a kínai egyetem építésének projektjét, mint ami még annyira kezdetleges állapotban van, hogy egyelőre nincs is igazán miről népszavazni. "Ha meglesznek a tervek, világosak a pénzügyi feltételek, az egyetemépítés költségei és finanszírozása, akkor lehet dönteni. Ide mostantól számított másfél év alatt eljuthatunk" - nyilatkozta a kormánypárti Mandinernek.

Karácsony Gergely hosszú bejegyzésben írta meg, milyen következtetéseket vont le Gulyás "némileg zavaros tartalmú meghátrálása után". Mint főpolgármester és ellenzéki miniszterelnökjelölt-jelölt a kormány "unalomig ismert sunnyogásának" nevezte azt, hogy Gulyás szerint még nem ismertek a Fudan-beruházás tervei: "Hiszen a Fudan-beruházás feltételei akkor lesznek ismertek, ha a kormány végre hajlandó nyilvánosságra hozni azokat. Pont ezt kezdeményeztem hetekkel ezelőtt. Szóval, hajrá, tegyenek ki mindent az asztalra, a kínai hitelfelvételről szóló tárgyalások részleteivel kezdjék."

Azt is írta, hogy nem a kormány kegyén múlik a népszavazás, így "valójában tök mindegy tehát, hogy a kormány támogat-e egy népszavazást Fudan-ügyben, vagy sem. Népszavazás lesz!" Karácsony szerint viszont arról a projektről kellene népszavazást tartani, amelynek már minden eleme ismert, amelynek a helyét a Fudan egyetemnek egy törvénytervezetben oda is adnák, vagyis a Diákvárosról.

"Szóval, akkor indulhat is a népszavazás a Diákvárosról, el is kezdem erről az egyeztetéseket már a héten." A főpolgármester szerint ráadásul mivel a Diákváros a vidéki fiatalokat érinti leginkább, a kínai hitelt pedig minden adófizető törlesztené, ezért nem is csak helyi népszavazást kellene kiírni az ügyről. "Mi a kínai adósság ellen és a vidéki fiatalok lakhatása mellett állunk ki."

Azt írta, még ma elkezdi az egyeztetést a többi ellenzéki miniszterelnök-jelölttel arról a levélről, amelyet a kínai kormánynak terveznek küldeni azzal kapcsolatban, hogy egy kormányváltás esetén nem valósulhat majd meg a Fudan budapesti kampusza.

"A közösségünk az első győzelmet elérte a kormány meghátrálásával, Magyarország akkor nyer, ha olyan kormánya lesz, amely nem árusítja ki az ország szuverenitását, amely a 99 százalék érdekét szolgálja, és nem az 1 százaléknyi kiváltságos kevesek magánérdekeit, ahol a hatalom embereinél fontosabb az emberek hatalma. Szóval, folyt. köv…"