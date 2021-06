Már a K-pop frizuráért is munkatábor jár Észak-Koreában

Észak-Koreában a járvány és a lezárások miatt még nehezebb az élet, mint korábban volt, az ország gazdasága nagyrészt leállt, és még a totalitárius diktatúra vezetője is elismerte nemrég, hogy várhatóan éhínség is sújthatja az országot. És mit tartott Kim Dzsongun az egyik legfontosabb politikai prioritásának ebben a helyzetben: még szigorúbban kell büntetni azokat, akik külföldi filmeket és zenéket csempésznek az országba, vagy akár néznek és hallgatnak. Sőt, a diktátor szerint már azt is szigorúan büntetni kell, aki dél-koreai frizurát hord vagy dél-koreai szlengben beszél.

Észak-Koreában mindig is illegális volt külföldi filmeket, tévéműsorokat és zenéket csempészni, terjeszteni és nézni, ennek ellenére mindig is tele volt ilyenekkel az ország. Ez "békeidőben" is elég kellemetlen egy olyan diktatúrában, amely igyekszik az emberekhez eljutó összes információt ellenőrizni, válság idején viszont még jobban fenyegeti a rendszer fennmaradását.

A nemrég elfogadott új szabályok szerint halálbüntetés jár annak, akinél nagy mennyiségben találnak japán, amerikai, dél-koreai vagy más tartalmakat, de ezek egyszerű fogyasztásáért is 15 év munkatábort kaphat bárki. Május végén például egy férfit azért végeztek ki, mert DVD-ken és pendrive-okon dél-koreai filmeket árult, a családját pedig kényszerítették, hogy nézzék végig a kivégzést.

De nem csak filmekért vagy zenékért jár komoly büntetés: A Daily NK nevű, Dél-Koreában működő, de északon több forrással rendelkező portál szerint nemrég azért küldtek átnevelő táborba három kamaszt, mert a déli K-pop sztárokat idéző frizurájuk volt. Kim Dzsongun az állami médiának írt levelében "veszélyes méregnek" nevezett minden külföldi behatást, legyen az média, divat, szleng vagy bármi hasonló, és felszólította a pártállam ifjúsági szervezetét, hogy lépjen fel minden ilyen "antiszocialista" jelenség ellen.

Mindezt egy olyan vezető mondja, aki a diktátor fiaként élvezett privilégiumainak köszönhetően fiatalabb korában nyugati popzenét hallgathatott, videójátékokat játszhatott, NBA-meccseket nézhetett anélkül, hogy ezért bárki munkatáborba akarta volna küldeni. (BBC)