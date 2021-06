Egy feltört üzenetküldő alkalmazás miatt kapott súlyos pofont a globális szervezett bűnözés

Több mint 250 embert tartóztattak le az ausztrál és az új-zélandi hatóságok az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) segítségével végrehajtott, évek óta készülő nagyszabású nemzetközi kábítószer-ellenes műveletben, súlyos csapást mérve a szervezett bűnözésre - közölte kedden az ausztrál és az új-zélandi rendőrség.

Reece Kershaw ausztrál szövetségi rendőrparancsnok a sajtónak azt mondta, a gyanúsítottak motorbiciklis bandák, illetve az ausztrál maffia és ázsiai kartellek tagjai, akik ipari mennyiségben csempésztek kábítószert Ausztráliába.

Nigel Ryan ausztrál rendőrkapitány tájékoztatója Fotó: DAVID GRAY/AFP

A 2018-ban kezdődött nyomozás azzal indult, hogy az FBI feltörte a bűnbandák titkosított kommunikációs hálózatát. A bűnözők az ANOM üzenetküldő alkalmazás segítségével tartották a kapcsolatot egymással abban a hitben, hogy nem tudják őket lenyomozni. Az FBI beavatkozása révén azonban az ausztrál nyomozóhatóságok hónapokon át tudták követni a drogcsempészettel, pénzmosással és a tervbe vett gyilkosságokkal kapcsolatos kommunikációjukat, több mint 25 millió üzenetet olvastak el. A bűnözők azért is érezték magukat biztonságban, mert az üzenetváltásokhoz különleges, lebutított telefonokat használtak, amelyeken csak a szóban forgó alkalmazás futott, nem voltak alkalmasak hang továbbítására, és a kamerafunkcióik sem működtek.

A hétfőn tartott nagyszabású razziákban 3,7 tonna kábítószert, 104 lőfegyvert és körülbelül 45 millió ausztrál dollárt (mintegy tízmilliárd forint) foglaltak le. Kershaw szerint a hatóságok hat titkos droglabort számoltak fel, és 21 halálos fenyegetés valóra váltását akadályoztak meg, tömeges gyilkosságokat hiúsítottak meg, megóvták például egy öttagú család életét is. A bűnözők a többi között gépfegyveres támadást terveztek egy kávézó ellen is.

Ausztráliában 224, Új-Zélandon pedig 35 embert tartóztattak le, és további letartóztatások lesznek. Eddig 525 vádemelés történt, és még több várható.

Kershaw szerint összesen 18 országban voltak rendőrségi razziák, gyanúsítottak százai kerültek rendőrkézre, de az FBI és az Europol európai rendőrszervezet a későbbiekben tart erről sajtótájékoztatót.

Scott Morrison ausztrál miniszterelnök kijelentette, hogy az akció súlyos csapást mért a szervezett bűnözésre.

Greg Williams új-zélandi rendőrparancsnok megköszönte az FBI-nak a segítséget és a háttérmunkát. Megjegyezte, hogy Új-Zéland kis ország, és a Five Eyes (Öt Szem) nevű hírszerzési szövetség információgyűjtési képességeire támaszkodik. A Five Eyes szövetségben Új-Zélandon, Ausztrálián és az Egyesült Államokon kívül Kanada és az Egyesült Királyság is részt vesz. (MTI, BBC)