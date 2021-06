Fudan itt, Fudan ott

Jó reggelt! Ma nyár lesz.

FUDAN BELFÖLDÖN

Fotó: FERENC ISZA/AFP

A fideszes politikusok és a kormánypropaganda továbbra sem tudják hatékonyan kezelni azt a furcsa helyzetet, hogy hirtelen a legfontosabb belpolitikai témává vált egy kínai felsőoktatási beruházás. A NER gőzhengere akkor tud hatékony lenni, ha nekik sikerül tematizálni a közbeszédet, és ez most egyértelműen az ellenzék témája.

Hétfőn:

Este maga Orbán Viktor is közzétett egy írást a honlapján, ami szerint „meg kell fékeznünk az európai baloldal külpolitikai ámokfutását”. Orbán annak kapcsán írt, hogy Magyarország rendre megvétózza a közös uniós állásfoglalásokat, amik elítélnék a kínai diktatúra brutális lépéseit az ujgurok ellen vagy Hongkongban. Orbán szerint:

„ha nyolc közös nyilatkozatunkat söpörték eddig félre – és Kína esetében ez történt –, a kilencedik is gúnykacajt vált ki. Szánalmas papírtigriseknek látszunk, és következmény nélküli nyilatkozataink után rajtunk nevet a világ.”

Orbán dühös írása minden bizonnyal reakció arra, hogy hétfőn Németország külügyminisztere azt mondta, meg kell szüntetni az egyes EU-s tagállamok vétóhoz fűződő jogát. Heiko Maas szerint erre azért van szükség hogy többé „ne ejthessék túszul” őket azok az országok amelyek vétóikkal megbénítják az EU külpolitikáját.

Emlékeztetőül: azt a Kínát nem hajlandó elítélni a magyar kormány, amely most éppen arra játszik, hogy lecsökkentse az ujgur születések számát. A kínai születésszabályozás miatt 2,6-4,5 millióval kevesebb ujgur születhet 20 éven belül Hszincsiangban, a cél Peking részéről az etnikai arányok számukra kedvezőbbé alakítása lehet.

FUDAN KÜLFÖLDÖN

„Nem leszünk gyarmat!" Népszerű dizájn a június 5-i budapesti tüntetésen. Fotó: Czinkóczi Sándor/444

A Fudan-ügy belpolitikai hullámai mellett nemzetközi vetületével is a magyar ellenzéket segíti. A kormánykommunikáció kétbalkezes, nemzetközileg komolyan vehetetlen bagázsnak próbálja beállítani az ellenzéket, erre most a világ második legnagyobb hatalma komolyan veszi őket, és több közleményben is elítélte akcióikat, tüntetéseiket.

A kínaiak évek óta kényszeresen agresszív és sértődékeny külpolitikája a kampányban nagyon jól jöhet az ellenzéknek és annak miniszterelnök-jelöltjének. Orbán Viktor imidzse szerint ő a ravasz legkisebb királyfi, aki mindenkinek ellen mer állni és be mer szólni, ebben a helyzetben viszont ő tűnik az idegen hatalom kiszolgálójának, az ellenzék pedig a bátor ellenállónak.

Az ellenzéknek még attól sem kell tartania, hogy a mostani dühös pekingi nyilatkozatok hatalomra kerülésük esetén akadályt jelentenének. 2010 és a keleti nyitás előtt még a Fidesz politikusai is bátran szembeszálltak Kínával. Orbán Viktor 2000-ben találkozott a Dalai Lámával, Balog Zoltán 2009-ben még együtt tüntetett Tibetért azzal a férfival, akit 2011-ben már nem engedtek tibeti zászló lengetni a kínai politikusok konvoja felé Budapesten. Ha a kínaiak nagyvonalúan fátylat tudtak borítani ezekre az akciókra, az új utcanevekre is képesek lesznek.

Ritka win-win szituációnak tűnik ez a magyar ellenzék szempontjából, de ők innét is képesek lehetnek veszíteni. Az egyetem elleni tiltakozás eddig egyszer sem csúszott át rasszizmusba – hétfőn viszont a parlamentben Burány Sándor MSZP-s képviselőnek sikerült kínaiznia egy nagyot.

COVID-21

Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Lassú és hosszú lesz a lecsengése még Magyarországon a járványnak, hiába ért véget számításaink szerint a harmadik hullám. Hétfőre mindössze hárommal csökkent a kórházban ápoltak száma, lélegeztetőgépről is csak egy beteg került le.

Az mindenesetre nagyon biztató, hogy vasárnap mindössze 81 új fertőzöttet azonosítottak, ez még a hétvégi, általában visszafogott tesztelés mellett is nagyon kedvező adat, különös tekintettel arra, hogy a pozitív tesztek aránya így is 1,22 százalék volt csupán. Ilyen kevés új fertőzöttet utoljára tavaly augusztus 26-án, a második hullám kirobbanása előtt jelentettek.

Annak is lehet örülni, hogy Szlovákia is el fogja ismerni a magyar oltási igazolványt, és elfogadják majd az orosz és kínai vakcinát is. Viszont a hétvégén gyakorlatilag megállt a magyar oltási kampány. Vasárnap mindössze 1363-an kapták meg a védőoltás első dózisát.

KIFIZETVE

Mészárosné Kelemen Beatrix és akkori férje, Mészáros Lőrinc 2019 őszén Fotó: botost/444.hu

Eltűnt a legnagyobb, korábban családi tulajdonban lévő vállalkozások részvényesei közül Kelemen Beatrix, Mészáros Lőrinc volt felesége. A 100 milliárdos nagyságrendű állami megrendelésekkel felfújt építőipari cégeket összefogó Mészáros Építőipari Holding negyedét még tavaly vehette át tőle Mészáros Lőrinc, májusban pedig már a család tőzsdén kívüli érdekeltségei nagy részét birtokló Talentis Group is csak Mészáros Lőrincé volt, pedig korábban a fele Mészárosné Kelemen Beatrix kezében volt.

Még nem tudni, hogyan kerültek a cégek Mészároshoz, és hogy kapott-e értük pénzt a felcsúti milliárdos volt felesége. Kelemen Beatrixnak egyetlen komolyabb cégben maradt érdemi részesedése, de azt mindig is egyedül birtokolta: a Life- és OzoneTV-t működtető Media Vivantis Zrt.-t.

További, nehezen hihető hírek Magyarországról:

BELARUSZ MIGRÁNSTRÜKK

Fotó: SERGEI ILYIN/AFP

Őrizetbe vettek 9 iraki menedékkérőt Litvániában, akik Belarusz felől érkeztek – közölték a vilniusi hatóságok. A litvánok szerint a belaruszok illegális bevándorlókat küld a határára hibrid hadviselés részeként.

A földgömbre nézve furcsának tűnhet, hogy a Baltikum határán bukkanjanak fel iraki menekültek. A belarusz fővárosba azonban több közel-keleti nagyvárosból is indulnak repülőjáratok. Hogy miért, az eddig nem volt világos, most viszont már elképzelhető, hogy Lukasenka ugyanazt a fegyvert akarja bevetni az EU ellen, mint a törökök: ha nem teljesítik a követeléseit, egyszerűen átengedi országa területén a menekülteket, akik aztán belpolitikai válságot okozhatnak az unió országaiban.

Máshol:

SPORT ÉS POLITIKA

Fotó: MLSZ

Három nap múlva kezdődik az Európa-bajnokság. Akit érdekel a foci, iratkozzon fel naponta megjelenő hírlevelünkre, amiben ígérjük, benne lesz minden. Nagyjából így.

Ez az EB viszont még azokat is érdekelheti, akiket egyébként a labda hidegen hagy. Szokatlanul sok politikai vetülete lesz a tornának, a résztvevő országok olyanokon képesek összekapni, hogy milyen az ukránok meze. Az oroszok ugyanis kiborultak azon, hogy a trikón látható térképen ott vannak azok a területek is, amik Moszkva szerint hozzá tartoznak.

Ezek az összezördülések ellenére még mindig jobb hangulat várható az Eb-n, mint az olimpián. A focitornát legalább egy olyan kontinensen rendezik meg, ahol éppen nem kell nagyon tartani a koronavírustól. Japánban viszont egészen máshogy állnak a dologhoz, az ország nagy része, ha tehetné, le is fújná az olimpiát. A tokiói szervezőbizottság egy tagja mindenesetre inkább a metró elé ugrott.

ÉS EGY JAPÁN MESTER

Mr. Uekusa meztelenül, kéz nélkül, vakon, fapofával győzi le a fizikát. Egy nyomasztó lakásban, a legvégsőkig elszánt tekintettel, hiányos öltözetben, kupakokkal, poharakkal, cukrokkal, drónnal és pumpákkal feszegeti a határait az emberiség nagy dicsőségére.